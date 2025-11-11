A Cosenza il 3° Memorial Clarice Benini: il torneo di scacchi dedicato a una grande figura femminile del gioco

Si terrà domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:30 il 3° Memorial Clarice Benini, ospitato nella suggestiva cornice della Dimora Storica Giostra Vecchia – Palazzo Grisolia, in via Giostra Vecchia 2, Cosenza.

L’iniziativa, patrocinata dalla Federazione Scacchistica Italiana, è aperta a tutte le scacchiste italiane e straniere residenti in Italia in regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso. Le preiscrizioni sono obbligatorie entro le 23:59 del 21 novembre 2025, o comunque fino al raggiungimento del limite massimo di 50 partecipanti.

Il torneo si svolgerà con Sistema Svizzero FIDE a sei turni di gioco, con cadenza rapid (12 minuti + 3 secondi per mossa). In caso di parità, i criteri di spareggio previsti saranno Buchholz cut1, Buchholz totale e Sonneborn-Berger, con applicazione dell’Appendice A.5 delle Laws of Chess. Il tempo di tolleranza è fissato alla caduta della bandierina.

Il primo turno avrà inizio alle ore 15:30, con i successivi a seguire secondo il regolamento FIDE. Al termine della competizione è prevista la cerimonia di premiazione: coppe per le prime tre classificate e medaglia con libro per la miglior Under 16. La quota di partecipazione è di 5 euro.

Come previsto dal regolamento, tutti i dispositivi elettronici dovranno essere spenti e non tenuti addosso durante le partite; eventuali infrazioni saranno sanzionate secondo quanto disposto dalle Laws of Chess. L’iscrizione implica inoltre il consenso al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2023.

Per quanto non contemplato nel bando, valgono le norme e i regolamenti FIDE/FSI, e le decisioni arbitrali saranno considerate inappellabili.

Un appuntamento di prestigio che coniuga la passione per gli scacchi con il ricordo di Clarice Benini, una delle più importanti scacchiste italiane del Novecento, capace di unire eleganza e rigore in una disciplina che continua ad affascinare e ispirare nuove generazioni.