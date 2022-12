A Cosenza la presentazione del nuovo romanzo di Rita Fiordalisi

Condividi

Domani mercoledi 21 dicembre alle ore 18.00 secondo appuntamento letterario cosentino, verrà presentato l’ultimo romanzo scritto da Rita Fiordalisi dal titolo “Il cavaliere e la costellazione della Vergine” edito da Progetto 2000.

L’evento è inserito nel cartellone “Cosenza che ama leggere e ascoltare buona musica” e si svolgerà nella Sala Telesio dell’Hotel Royal di Cosenza in via XXIV Maggio. Oltre al testo della Fiordalisi è prevista un’esposizione di opere pittoriche dell’artista Luigia Granata, sui temi gioachimiti; in riferimento al testo che vede tra i protagonisti del racconto: Gioacchino da Fiore, Luca Campano, Federico II. Nel corso dell’evento il prof. Tonino Lavoratore presidente dell’Accademia musicale della Calabria “Salfi” introdurrà i brani musicali con l’arpa degli allievi: Camilla Colonna, Eleni Pisani, Aurora De Bartolo, Caterina Loizzo e Emanuela Benedetta Falco.

A parlare del libro oltre all’autrice ci sarà l’editore Demetrio Guzzardi.

L’autrice Rita Fiordalisi è nel mondo librario dal 1984 come funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali, ha diretto la Biblioteca Nazionale di Cosenza dal 2017 al 2019; da qualche anno si dedica alla scrittura di romanzi a sfondo storico; tra l’altro ha pubblicato L’ultima carezza di Vincenzo (sulla tragica vicenda di Capobianco il protomartire del Risorgimento calabrese), Donne. Racconti cosentini (storie di ieri e di oggi con lo sfondo la città dei Bruzi) e il volume che verrà presentato mercoledì 21 dicembre con riferimento agli 800 anni della consacrazione della Cattedrale di Cosenza. Il testo di Rita Fiordalisi partendo da premesse storiche aiuta il lettore a entrare in una vicenda molto intrigante: «Rogerio (il cavaliere protagonista del romanzo) alza gli occhi verso la volta celeste e riconosce facilmente la costellazione della Vergine che splende fortemente, le otto rette partite dalle stelle della costellazione scendono fino a toccare la terra bruzia…», un monito a saper guardare con attenzione la “grande storia” che è passata accanto a noi e che, in qualche modo, ha delineato la mentalità dei calabresi.

Già decisa la data del prossimo incontro mercoledì 4 gennaio 2023 con il saggio storico di Nicola Bruno su Giovan Battista De Micheli.