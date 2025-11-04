A Cosenza l’evento di chiusura del progetto “Aprirsi al futuro” sull’inclusione lavorativa per giovani NEET e migranti

Venerdì 7 novembre alle ore 11 si terrà a Cosenza, presso Villa Rendano; evento di

chiusura del progetto “Aprirsi al futuro – Percorsi di integrazione lavorativa e rafforzamento

di ETS per favorire comunità forti e accoglienti”, sostenuto da Enel Cuore, la Onlus del

gruppo Enel, e realizzato da Fondazione AVSI.

Saranno presenti la vicesindaca di Cosenza Maria Locanto, il Direttore della Caritas

diocesana Pino Fabiano e Carmelina Grimaldi, referente del progetto di Enel Cuore Onlus.

Modera la giornalista Rosalba Baldino.

II progetto nasce per offrire nuove opportunità di formazione e integrazione nel mondo del

lavoro a persone vulnerabili – in particolare giovani NEET e migranti – rispondendo alle

loro esigenze specifiche e potenziando la rete di stakeholder locali.

A Cosenza, il progetto ha rafforzato la Cooperativa La Terra attraverso attività di

formazione rivolte agli operatori sociali. A Soverato, grazie al supporto di Don Mimmo

Madonna, direttore dell’oratorio Don Bosco, alcuni ragazzi hanno trovato un impiego

presso bar e ristoranti della città.

Ad oggi 33 ragazzi hanno partecipato a percorsi di formazione, orientamento e tirocini in

aziende locali nei settori del turismo, dei servizi alla persona e dell’accoglienza.

Parallelamente, 22 operatori del terzo settore sono stati formati per rafforzare la qualità

dei servizi educativi e di integrazione, consolidando una rete locale capace di

accompagnare giovani e migranti nei loro percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Grazie ai percorsi lavorativi intrapresi, molti ragazzi hanno iniziato a progettare la propria

carriera e il proprio futuro: alcuni vogliono diventare chef, atleti o insegnati e sognano di

costruire una famiglia.

Ho attraversato la Tunisia e poi il Mediterraneo, arrivando a Lampedusa. Durante quel

viaggio ho conosciuto Bakary: con lui condivido ancora oggi il percorso, lavoriamo insieme

al bar a Soverato. Anche se la mia famiglia è lontana, qui sto costruendo una nuova vita",

ha raccontato Mohamed Gaye, uno dei partecipanti al progetto, originario del

Gambia.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio stampa di AVSI:

Responsabile: Anna Zamboni, +39 3440215675, anna.zamboni@avsi.org

Press and Social Media Officer: Giordana Battisti, +39 3473915333,

giordana.battisti@avsi.org

Fondazione AVSI è una organizzazione della società civile, nata nel 1972 e impegnata

con oltre 300 progetti di cooperazione allo sviluppo in 41 paesi del mondo, in Africa,

America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente e Asia. Lo staff di AVSI, composto da

oltre 2.000 persone, opera nei principali settori della cooperazione, raggiungendo

direttamente oltre 4 milioni di persone.