A Cosenza l’evento di chiusura del progetto “Aprirsi al futuro” sull’inclusione lavorativa per giovani NEET e migranti
Venerdì 7 novembre alle ore 11 si terrà a Cosenza, presso Villa Rendano; evento di
chiusura del progetto “Aprirsi al futuro – Percorsi di integrazione lavorativa e rafforzamento
di ETS per favorire comunità forti e accoglienti”, sostenuto da Enel Cuore, la Onlus del
gruppo Enel, e realizzato da Fondazione AVSI.
Saranno presenti la vicesindaca di Cosenza Maria Locanto, il Direttore della Caritas
diocesana Pino Fabiano e Carmelina Grimaldi, referente del progetto di Enel Cuore Onlus.
Modera la giornalista Rosalba Baldino.
II progetto nasce per offrire nuove opportunità di formazione e integrazione nel mondo del
lavoro a persone vulnerabili – in particolare giovani NEET e migranti – rispondendo alle
loro esigenze specifiche e potenziando la rete di stakeholder locali.
A Cosenza, il progetto ha rafforzato la Cooperativa La Terra attraverso attività di
formazione rivolte agli operatori sociali. A Soverato, grazie al supporto di Don Mimmo
Madonna, direttore dell’oratorio Don Bosco, alcuni ragazzi hanno trovato un impiego
presso bar e ristoranti della città.
Ad oggi 33 ragazzi hanno partecipato a percorsi di formazione, orientamento e tirocini in
aziende locali nei settori del turismo, dei servizi alla persona e dell’accoglienza.
Parallelamente, 22 operatori del terzo settore sono stati formati per rafforzare la qualità
dei servizi educativi e di integrazione, consolidando una rete locale capace di
accompagnare giovani e migranti nei loro percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
Grazie ai percorsi lavorativi intrapresi, molti ragazzi hanno iniziato a progettare la propria
carriera e il proprio futuro: alcuni vogliono diventare chef, atleti o insegnati e sognano di
costruire una famiglia.
Ho attraversato la Tunisia e poi il Mediterraneo, arrivando a Lampedusa. Durante quel
viaggio ho conosciuto Bakary: con lui condivido ancora oggi il percorso, lavoriamo insieme
al bar a Soverato. Anche se la mia famiglia è lontana, qui sto costruendo una nuova vita",
ha raccontato Mohamed Gaye, uno dei partecipanti al progetto, originario del
Gambia.
Fondazione AVSI è una organizzazione della società civile, nata nel 1972 e impegnata
con oltre 300 progetti di cooperazione allo sviluppo in 41 paesi del mondo, in Africa,
America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente e Asia. Lo staff di AVSI, composto da
oltre 2.000 persone, opera nei principali settori della cooperazione, raggiungendo
direttamente oltre 4 milioni di persone.