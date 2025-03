A Crotone una statua dedicata ad Hera Lacinia, opera dello scultore Antonio Affidato

Il prossimo 5 aprile, alle ore 18.30, in piazza Berlinguer sarà inaugurata la statua dedicata ad Hera Lacinia opera voluta dall’amministrazione Comunale e realizzata dallo scultore Antonio Affidato.

L’iniziativa è stata presentata, questo pomeriggio, nella Sala consiliare “Falcone e Borsellino” dal vice sindaco Sandro Cretella e dal maestro Antonio Affidato.

Una statua che spiccherà non solo per bellezza ed imponenza, è altra circa due metri e mezzo e sarà collocata su una base in marmo di circa due metri, ma anche per i molteplici significati che l’installazione assume.

L’opera, è stato spiegato nel corso della conferenza, si inserisce in un più ampio piano dell’Amministrazione comunale che sta trasformando la città in un vero e proprio museo a cielo aperto con opere che hanno già avuto riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Poi la scelta di rappresentare Hera, venerata a Capo Colonna, legame tra l’antica Kroton e la Crotone moderna.

La statua sarà collocata sul lungomare cittadino, dove sarà possibile ammirarla in tutta la sua bellezza. Un’opera che intende essere un contributo alla valorizzazione della cultura e della storia di Crotone.

Antonio Affidato ha curato tutti i particolari: la figura della Dea è ricca di dettagli simbolici, rappresentata con il diadema, simbolo di sacralità, lo scettro, simbolo di regalità e dignità e la melagrana nella mano, emblema di fertilità e abbondanza.

“L’opera affonda le sue radici nella storia millenaria di Crotone. Per me è un grandissimo onore averla realizzata e poter raccontare la storia della nostra città” ha detto Affidato.

“La statua di Hera Lacina ha detto l’assessore Cretella rientra in un percorso che prevede la realizzazione di tre opere entro la fine del mandato. L’obiettivo è quello di valorizzare i luoghi attraverso un vero e proprio museo all’aperto”.