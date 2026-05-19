A Crucoli, i “prodotti identitari per la narrazione dei borghi” con il premio al giornalista Gioacchino Bonsignore del tg5

Giovedì 21 maggio, alle 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Crucoli, amministratori, giornalisti e operatori culturali si confronteranno sul ruolo dei prodotti identitari nella narrazione dei borghi.

Un tema che, nella visione dell’amministrazione comunale, non è semplice promozione turistica: è strategia di sviluppo. L’incontro ospiterà figure di primo piano come Gioacchino Bonsignore, volto storico del TG5 e responsabile della rubrica Gusto, e Francesco Mannarino della Gazzetta del Sud.

A Bonsignore sarà conferito anche il riconoscimento “Portami a Crucoli”, un segno di gratitudine verso chi contribuisce a raccontare l’Italia dei borghi con autorevolezza e sensibilità.

Giovedì, nel bel centro del Crotonese, si parlerà di radici e futuro. Ma dietro quelle parole c’è un lavoro politico-amministrativo che merita di essere evidenziato.

L’amministrazione ha scelto di puntare su un modello che unisce cultura, enogastronomia, tradizione e comunicazione. Non un evento isolato, ma un tassello di una strategia più ampiadel progetto PNNR “Viaggiare nel Borgo 2.0”. I prodotti identitari diventano strumenti narrativi: raccontano la storia, la comunità, il paesaggio.

“Portare a Crucoli giornalisti di rilievo nazionale, come Bonsignore, significa credere nella forza del racconto e nella necessità di far uscire il borgo dai confini locali”, raccontano gli organizzatori.

Nel corso del pomeriggio si registrerà anche una puntata presentando il borgo e i suoi prodotti con la troupe del Tg5 sul luogo. “È un approccio che unisce pragmatismo e visione: non solo manutenzione e ordinaria amministrazione, ma costruzione di un’immagine nuova, moderna, competitiva”, si vuole sottolineare.

Crucoli non si limita a custodire il proprio patrimonio: lo trasforma in narrazione, lo mette in rete, lo rende occasione di sviluppo economico e culturale.