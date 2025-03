A Düsseldorf in Germania, i vini della Calabria sotto i riflettori a Prowein 2025

I vini calabresi tornano sul palco del Prowein, uno degli eventi enologici più influenti a livello internazionale che, da oltre trent’anni, fa di Düsseldorf capitale del vino e destinazione imperdibile per i più importanti player di settore, con 17 padiglioni, oltre 3.900 espositori, più di 6.400 etichette presenti.

È in questo scenario d’eccezione che i vini della Calabria, per iniziativa della Regione e con l’impegno di Arsac, si apprestano a presentarsi ad operatori, comunicatori e professionisti del settore durante le degustazioni ai banchi d’assaggio, da domenica 16 a martedì 18 marzo, presso la Fiera di Düsseldorf.

“La Germania – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria – è un mercato strategico per il nostro sistema vitivinicolo, come testimonia l’incremento delle esportazioni da parte delle aziende calabresi e l’avvio di importanti rapporti commerciali con il trade tedesco Tuttavia, per consolidare la nostra competitività è necessario essere attivi sul fronte della promozione”.

Aggiunge l’Assessore Gallo: “proprio in questa direzione va la nostra partecipazione a Prowein, una manifestazione fra le più rinnovate nel settore vitivinicolo a livello internazionale. Non ci limiteremo a portare le nostre aziende presso lo stand regionale ma abbiamo organizzato una serie di iniziative che coinvolgeranno giornalisti del settore, chef e importanti buyer: prima tra tutti, la cena iniziale dove i vini calabresi saranno i protagonisti del wine pairing. Il tutto finalizzato a rafforzare la presenza dei nostri vini in Germania, anche grazie alla forte comunità italiana e calabrese che vi risiede”.

In questa edizione, infatti, la Regione Calabria avrà un ruolo da protagonista in qualità di main sponsor del Meininger award – Excellence in Wine & Spirit, il premio istituito nel 2006, dedicato alle personalità più influenti del settore vino e alcolici. La cerimonia, in programma sabato 15 marzo, vedrà la partecipazione di un parterre di invitati d’eccezione, dalle grandi maison del vino a distributori, sommelier e firme del giornalismo di fama internazionale. E’ in occasione di questa cena esclusiva, in particolare, che i vini calabresi saranno in prima fila: il menu della serata sarà infatti accompagnato da una selezione delle migliori etichette, portavoce di tutte le espressioni della produzione enologica della regione. Un’opportunità unica per raccontare la storia e l’evoluzione dei vini made in Calabria a una platea di carattere internazionale, consolidando questa regione come una delle realtà più interessanti e promettenti del panorama vitivinicolo italiano e del Mediterraneo.

Un excursus a tutto tondo nell’enologia calabrese che proseguirà durante la giornata di domenica 16 alle ore 16 con la masterclass a cura di Weinwirtschaft, una delle riviste di settore più longeve della Germania. L’appuntamento verterà sul racconto, a cura della redattrice Miriam Müller, delle diverse anime vitivinicole della regione, dai vigneti della costa per poi addentrarsi nell’entroterra, al fine di valorizzare la varietà di territori e di vitigni autoctoni che definiscono il carattere poliedrico dei vini calabresi.

La due giorni di presenza dei vini bandiera della Calabria vedrà anche l’avvicendarsi di esponenti della stampa tedesca di settore per degustare e approfondire la conoscenza di questa “Calabria Straordinaria” Di grande rilievo anche l’appuntamento con l’Associazione italiana cuochi in Germania organizzato grazie alla collaborazione di Concetta Ragusa, presidente dell’Associazione, con l’obiettivo di esaltare l’abbinamento tra i vini calabresi d’eccellenza, i prodotti tipici e le ricette tradizionali della cucina tedesca.