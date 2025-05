A Firenza Margherita Amarelli insignita del Premio Internazionale “Bronzi di Riace”- XXIV edizione

Corigliano Rossano (CS), martedì 27 maggio 2025 – L’heritage non è solo memoria, ma energia competitiva, capace di generare valore nel presente e nel futuro. Grazie alla coerenza nella comunicazione, alla valorizzazione della cultura d’impresa e alla capacità di innovare nel rispetto della tradizione, il brand Amarelli ha saputo trasformare la propria storia in leva di internazionalizzazione. In un’epoca in cui l’autenticità è più potente della pubblicità, le aziende che sanno valorizzare il proprio heritage possono diventare non solo marchi forti, ma vere e proprie icone culturali.

È quanto ha dichiarato il direttore marketing e commerciale Margherita Amarelli intervenendo nei giorni scorsi alla tavola rotonda CULTURAL & BRAND HERITAGE. IL VALORE DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE PER IL SISTEMA PAESE E PER I MARCHI DEL MADE IN ITALY ospitato dal Circolo degli Esteri, il circolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sul Lungotevere dell’Acqua Acetosa, a Roma.

All’evento promosso su iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Parthenope e l’Università degli Studi Internazionali di Roma, coordinati da Alessandro De Nisco, dell’UNINT, insieme ad Amarelli, sono intervenuti Daniela Brignone, curatrice dell’Archivio storico e Museo Birra Peroni; Armando De Nigris, Vice Presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia; Domenico D’Antonio, Direttore Marketing di Oropan, Laura Mori, Professoressa ordinaria di glottologia e linguistica presso UNINT, Francesco Silvestro, Senatore della Repubblica e CEO di Silver Prince. Tra gli altri presenti anche Roberto Luongo, Consigliere del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Segretario Generale del Comitato Leonardo e Fabrizio Lobasso, Vice Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese e Direttore Centrale per l’Internazionalizzazione Economica, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il brand Amarelli – ha spiegato il direttore marketing e commerciale – si distingue per una identità forte e coerente che si fonda su tre pilastri principali: l’autenticità garantita dalla filiera corta e controllata e da una ricetta di tradizione senza compromessi; la cultura, che si promuove attraverso il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli che ogni anno attira migliaia di visitatori e rappresenta un modello di marketing territoriale ed esperienziale; la Storia ed il Made in Italy di cui Amarelli è ambasciatrice nel mondo non solo per i prodotti, ma anche per il packaging raffinato che richiama lo stile vintage e le radici nobiliari della famiglia. Il Museo della Liquirizia – ha aggiunto ancora Margherita Amarelli – non è solo uno spazio espositivo, ma un’esperienza immersiva che permette di toccare con mano la storia e la cultura dell’azienda. Questa leva esperienziale è fondamentale per turisti e buyer internazionali, perché crea un legame emotivo con il brand.

Sempre nei giorni scorsi, a Firenze, a Palazzo dei Medici Riccardi, Margherita Amarelli che si è detta molto emozionata per il riconoscimento tributato alla sua persona e al lavoro portato avanti con il fratello Fortunato, Amministratore Delegato di Amarelli, ha ricevuto il premio internazionale Bronzi di Riace – XXIV Edizione, ideato e promosso dal Cavaliere Giuseppe Tripodi, Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Città di Reggio Calabria, che celebra ogni anno figure che si sono distinte come “valorosi guerrieri” nei vari campi del sapere e dell’attività umana.

Giovane avvocato, piena di coraggio e spirito d’intraprendenza – si legge nella motivazione del Premio – ha da sempre mostrato una tenacia non comune. Da socio dell’impresa di famiglia ha offerto un contributo fondamentale nella modernizzazione e crescita dell’azienda grazie alla sua lungimiranza e visione pioneristica. A lato della sua capacità imprenditoriale ha saputo anche essere importante costruttrice di realtà culturali come il Museo della Liquirizia. Con animo di vera fiera guerriera ha inoltre saputo dimostrare come le Donne siano straordinarie protagoniste della vita economica e sociale del Paese. – (Fonte: Amarelli Srl/Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli – Lenin Montesanto/Contenuti Strategie & Lobbying).