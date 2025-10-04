A Giffone ritorna l’appuntamento annuale della 31° sagra del fungo 10-11-12 ottobre

Dopo il grande successo della 30° edizione della sagra del fungo di Giffone ,grazie all’instancabile lavoro della Dottoressa e micologa Marcella Palermo, Presidente dell’Associazione Culturale e micologica Giffonese e alla collaborazione del Comune di Giffone guidato dal Sindaco Totò Albanese, anche quest’anno gli estimatori dei funghi del nostro territorio potranno ritrovarsi nel bellissimo sito montano che vanta una grande tradizione nel campo della raccolta e produzione dei funghi.

I funghi vanno conosciuti e vanno rispettati, così come deve essere rispettato l’ambiente dove crescono e l’approccio per tutti, verso di essi, deve essere consapevole e richiede una conoscenza particolare.

Ecco perché l’Associazione Micologica Giffonese da anni organizza gratuitamente dei corsi informativi con l’utilizzo di esperti del settore.

Inoltre nel corso della Sagra si può visitare la Mostra Micologica e partecipare, giorno 11 ottobre, al Convegno di studi e di informazione presso la palestra comunale nel corso del quale verranno premiate le scuole che partecipano al concorso indetto dall’Associazione.

Domenica 12 ottobre si potranno gustare i funghi cucinati, per opera di esperti cuochi, in diverse specialità presso la via G. Lombardi.

Non mancherà l’intrattenimento musicale a cura del gruppo “ Taranta Dance”, spettacolo offerto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La Dottoressa Palermo ringrazia tutti coloro, Enti, esperti e sponsor che permettono lo svolgimento di questo evento che ormai rappresenta un punto di riferimento per tanta gente.