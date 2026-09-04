A Guardavalle incoronate le regine della bellezza senza età, assegnate le corone di Miss Reginetta D’Italia 2026

Il 30 agosto scorso il Villaggio Faro Punta Stilo di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, si è trasformato nel palcoscenico della finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia Over 2026, giunta all’ottava edizione.

A guidare la serata, con la consueta verve, è stato Francesco Anania, volto storico della kermesse, che ha accompagnato il pubblico tra le sfilate e i racconti di vita delle protagoniste, ciascuna portatrice di una storia diversa ma unite dal desiderio comune di rimettersi in gioco.

Il concorso che da anni celebra la bellezza matura del nostro Paese. Sulla splendida cornice della spiaggia calabrese si sono ritrovate 54 concorrenti finaliste, su 1500 iscritte alle selezioni, provenienti da tutte le regioni italiane e selezionate nei mesi precedenti attraverso le tappe regionali, pronte a giocarsi il titolo davanti a una giuria di esperti e a un pubblico numeroso.

L’iniziativa porta la firma di Space Solution Srl, che nel 2019 ha rilevato lo storico marchio Miss Reginetta d’Italia decidendo di allargarne l’orizzonte anche alle donne tra i 30 e i 60 anni.

Da quella prima edizione, il concorso Over si è ritagliato uno spazio importante nel panorama dei concorsi di bellezza italiani, offrendo alle partecipanti e agli sponsor che ne sostengono la crescita una vetrina sempre più seguita.

Al secondo posto si è classificata Valentina Dragone (fascia Emibox), mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Francesca Bruni (fascia FDS).

Per la categoria Lady (41-50 anni), il titolo è stato assegnato a Ginevra Cardente, 41 anni, proveniente dalla Campania. Seconda posizione per Viviana Garofalo (fascia Lapis) e terza per Nil Cilene P. De Souza (fascia SDB).

Infine, nella categoria Senior (51-60 anni), a salire sul gradino più alto è stata Stefania Marconi, piemontese di 52 anni, seguita da Milena Dante (fascia Edil Park) e da Francesca Fecarotta (fascia CR Lab), rispettivamente seconda e terza classificata.

Al termine della serata, soddisfazione è stata espressa dal patron Alessio Forgetta, che ha sottolineato lo spirito dell’iniziativa: l’obiettivo di Miss Reginetta Over, ha spiegato, è dare a donne belle e talentuose la possibilità di realizzare un sogno rimasto nel cassetto, tornando protagoniste e aprendo per loro le porte del mondo dello spettacolo e del cinema.