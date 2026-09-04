A Guardavalle incoronate le regine della bellezza senza età, assegnate le corone di Miss Reginetta D’Italia 2026
A guidare la serata, con la consueta verve, è stato Francesco Anania, volto storico della kermesse, che ha accompagnato il pubblico tra le sfilate e i racconti di vita delle protagoniste, ciascuna portatrice di una storia diversa ma unite dal desiderio comune di rimettersi in gioco.
La giuria per la finale di Miss Reginetta d’Italia Over 2026 era composta da:
L’iniziativa porta la firma di Space Solution Srl, che nel 2019 ha rilevato lo storico marchio Miss Reginetta d’Italia decidendo di allargarne l’orizzonte anche alle donne tra i 30 e i 60 anni.
La serata ha incoronato tre donne, una per ciascuna fascia d’età in gara.
Nella categoria Junior (30-40 anni), la corona è andata a Yuliia Vynohradova, 35 anni, proveniente dall’Emilia Romagna, premiata direttamente dal patron della manifestazione Alessio Forgetta.
Per la categoria Lady (41-50 anni), il titolo è stato assegnato a Ginevra Cardente, 41 anni, proveniente dalla Campania. Seconda posizione per Viviana Garofalo (fascia Lapis) e terza per Nil Cilene P. De Souza (fascia SDB).
Infine, nella categoria Senior (51-60 anni), a salire sul gradino più alto è stata Stefania Marconi, piemontese di 52 anni, seguita da Milena Dante (fascia Edil Park) e da Francesca Fecarotta (fascia CR Lab), rispettivamente seconda e terza classificata.
Al termine della serata, soddisfazione è stata espressa dal patron Alessio Forgetta, che ha sottolineato lo spirito dell’iniziativa: l’obiettivo di Miss Reginetta Over, ha spiegato, è dare a donne belle e talentuose la possibilità di realizzare un sogno rimasto nel cassetto, tornando protagoniste e aprendo per loro le porte del mondo dello spettacolo e del cinema.
Calato il sipario sulla categoria Over, i riflettori di Guardavalle restano accesi: la corona conquistata dalle protagoniste di questa edizione passa ora idealmente alle 84 giovani concorrenti attese per l’atto finale di Miss Reginetta d’Italia 2026.
Le serate, tutte con inizio alle ore 21:30, scandiranno l’attesa fino al gran finale, dopo la pre-finale che si è svolta mercoledì 2 settembre:
– Venerdì 4 settembre – Sfilata di moda
– Sabato 5 settembre – Finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia
Un calendario denso di appuntamenti che promette di tenere alta l’attenzione su Guardavalle fino alla proclamazione della nuova Miss Reginetta d’Italia 2026.
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