Catanzaro

A Guardavalle incoronate le regine della bellezza senza età, assegnate le corone di Miss Reginetta D’Italia 2026

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio31 minuti fa
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Miss Reginetta D'Italia 2026 - guardavalle
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Graziano Tomarchio

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