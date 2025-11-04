A Isola di Capo Rizzuto arriva il Metano, Vittimberga “momento storico”

𝑰𝒍 𝒔𝒊𝒏𝒅𝒂𝒄𝒐 𝒅𝒊 𝑰𝒔𝒐𝒍𝒂 𝒅𝒊 𝑪𝒂𝒑𝒐 𝑹𝒊𝒛𝒛𝒖𝒕𝒐, Grazia Vittimberga, 𝒆𝒔𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒂𝒖𝒈𝒖𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒃𝒖𝒐𝒏 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐 𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 Roberto Occhiuto, 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒂 𝑮𝒊𝒖𝒏𝒕𝒂 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂 𝒆 𝒂 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒈𝒍𝒊𝒆𝒓𝒊 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 𝒆𝒍𝒆𝒕𝒕𝒊.

“Il nuovo mandato del Presidente e della sua nuova giunta sarà senza alcun dubbio guidato dalla responsabilità di assumere decisioni importanti che riguardano la vita dei territori della nostra Regione”, dichiara Grazia Vittimberga.

“Tante sono le sfide che ci troviamo di fronte e su cui ogni amministratore è chiamato a lavorare in sinergia, per mettere in campo strategie e soluzioni utili a migliorare la vita dei territori che amministriamo”.

𝐈𝐥 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐢 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀, 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨, 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐮i territori 𝐞 𝐜𝐨𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞.

“Questi temi, specie nel crotonese, richiedono grande visione ed investimenti mirati, noi Sindaci impegnati in prima linea avvertiamo più di ogni altro quanto sia utile intervenire presto con tavoli regionali permanenti su queste istanze che considero principali”.

“Il mio auspicio conclude il Sindaco è che la nuova Giunta regionale sappia, ancor più che nel passato, 𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐩𝐥𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐫𝐨𝐭𝐨𝐧𝐞.