A Lamezia nasce il Consultorio Oncologico a cura dell’Acmo  

Il 25 febbraio 2025 alle 10:00, nei locali del Civico Trame in via degli Oleandri a Lamezia Terme, l’Associazione Calabrese Malati Oncologici Ida Ponessa Ets Odv, sede “Mimma Colosimo” di Lamezia Terme presenterà alla stampa il nuovo progetto del “Consultorio Oncologico”. Il progetto è stato ideato dal direttore scientifico dell’Acmo, dottore Bonaventura Lazzaro; un’idea già realizzata dieci anni fa a Taverna ( Catanzaro). La sede di Lamezia Terme, su iniziativa della volontaria Annamaria Colosimo, componente del direttivo ed anche tra le fondatrici della sede lametina, intende proporre tale iniziativa al territorio. Scopo del progetto è la riduzione del disagio psico-sociale dei malati di cancro; destinatari sono i pazienti con recente diagnosi di patologia neoplastica. Parteciperanno alla conferenza stampa, in rappresentanza dell’amministrazione comunale: il sindaco di Lamezia Paolo Mascaro; l’assessora alla Cultura Annalisa Spinelli; l’assessora alle Politiche sociali Tonia Rizzo. Ad illustrare il progetto saranno la dottoressa Giuseppina Molinaro primaria del reparto di oncologia dell’ospedale di Lamezia; il dottore Ettore Greco, oncologo già primario all’ospedale Giovanni Paolo II. Sarà presente anche il presidente dell’Acmo, Aldo Riccelli, con i componenti del direttivo. A coordinare gli interventi sarà la giornalista Nadia Donato.

È gradita la partecipazione degli operatori dell’informazione