A Lamezia Terme arriva il primo Mercatino Nerd – Christmas Edition

Lamezia Terme si prepara a vivere un Natale decisamente fuori dall’ordinario. Domenica 14 dicembre 2025 arriva il primo Mercatino Nerd – Christmas Edition, un evento che unisce cultura pop, creatività, gaming e atmosfera natalizia.

L’appuntamento è presso Hub – Casa della Cultura, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio dedicato agli appassionati del mondo nerd, e non solo.

All’interno della Casa della Cultura sarà allestito un mercatino dedicato al mondo nerd, geek e fantasy: creazioni artigianali, oggetti da collezione, prodotti handmade, illustrazioni, gadget, accessori e idee regalo a tema.

Un percorso perfetto per trovare regali originali in vista del Natale, firmati da artigiani, illustratori e creativi del territorio.

Uno spazio speciale sarà dedicato ai più piccoli, con laboratori creativi dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni, attività guidate e momenti di gioco. Un’occasione per fare incontrare fantasia e divertimento in un ambiente sicuro e coinvolgente.

Il vero cuore nerd dell’evento sarà l’area gaming, ricca di attività per appassionati e curiosi: torneo di FIFA, tornei di Beyblade, area dedicata a Minecraft, postazioni e free play disponibili per tutta la giornata. Perfetto per chi ama sfidare gli amici o scoprire nuovi giochi in un clima festoso.

Alle 17 l’appuntamento sarà con Babbo Natale, che farà visita al mercatino e i bambini potranno consegnare la propria letterina e fare una foto ricordo. Molte altre sorprese sono in programma.

Il è un’iniziativa firmata Restart Festival e nasce con l’obiettivo di valorizzare creatività, talenti locali, gioco e cultura pop in un contesto accessibile a tutta la comunità.

Ingresso libero.