A Laureana di Borrello l’anteprima dello spettacolo Corìa: viaggio poetico tra immagine e voce dal vivo, attraverso tre generazioni
Si svolgerà venerdì 3 luglio alle 21:30, a Laureana di Borrello, l’anteprima dello spettacolo Corìa, progetto che nasce da un archivio audiovisivo familiare di Domenico Monea, un prezioso patrimonio di immagini che documenta la vita quotidiana di un paese calabrese, attraverso il punto di vista di tre generazioni.
Le riprese d’archivio si trasformano così in un diario immaginario grazie alla regia di Mariano Monea, alla drammaturgia sonora di Andrea Laudante – Duo Dubois e alla voce dal vivo di Daniela Vitale.
L’anteprima dello spettacolo, rappresenta un momento significativo del percorso creativo, durante il quale il pubblico potrà assistere al lavoro di ricerca svolto nei mesi precedenti, confrontandosi con un’opera in cui la musica e la voce dal vivo faranno da guida durante il viaggio poetico.
Corìa è un progetto nato nell’ambito delle Residenze Artistiche – C.Re.A 2025/DRACMA – Centro di produzione teatrale, MIC, Residenze Artistiche, Regione Calabria e Comune di Polistena (RC), Associazione Harmos di Laureana di Borrello.
Anteprima Spettacolo Corìa
Regia di Mariano Monea
Drammaturgia sonora Andrea Laudante – Duo Dubois
Voce Daniela Vitale
Archivio di Domenico Monea
Venerdì 3 luglio, ore 21:30
Laureana di Borrello (RC), Via Belmonte (Bellantone)
Asmara Bassetti | Dracma – Centro di Produzione Teatrale
3488147830
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