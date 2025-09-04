A Locri arriva il corso allenatori organizzato dalla Fipav Calabria

A poco meno di due mesi dal Trofeo delle Regioni di Beach Volley, Locri torna ad essere uno dei centri nevralgici della pallavolo italiana.

Sabato 6 settembre (dalle 9 alle 14) nei locali della biblioteca comunale si terrà un importante corso allenatori a livello nazionale con due macro tematiche da approfondire: pallavolo e beach volley: analogie e differenze; la figura dell’allenatore: aspetti tecnici e psicologici.

A tenere il corso, al quale parteciperanno un centinaio di allenatori, ci saranno Antonino Chirumbolo, responsabile del Centro di qualificazione regionale, e Piero Asteriti, docente ed esperto di beach volley.

Si tratterà, dunque, di un appuntamento importante per la crescita formativa degli allenatori in una realtà come quella di Locri che, nuovamente, diventa punto di riferimento del movimento pallavolistico nazionale dopo essere stata teatro di una settimana di grande spettacolo a luglio scorso con il lungomare Zaleuco trasformatosi in un luogo straordinario di sport e socialità con tante partite di livello, giovani protagonisti, atleti, dirigenti e allenatori provenienti da tutta Italia.

Un evento che ha delineato ancora una volta la proficua sinergia tra le Istituzioni con la Regione Calabria (con la preziosa partnership di Calabria Straordinaria) che ha sposato in pieno la filosofia e lo spirito del comitato regionale della Fipav Calabria: quello di valorizzare sempre più il connubio tra sport e turismo.