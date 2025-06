A Locri arriva la “Settimana dello Sportivo”, un programma di eventi per tutte le età

Un programma di eventi sportivi che vedrà la città di Locri, vivere una settimana intensa di attività sportive, ludiche e aggregative.

A Locri Maurizio Damilano per la “Bandiera Azzurra, le finalissime provinciali targate ASC

Calabria, 10ª edizione della Ionicup.

Il calendario prevede l’8 giugno il torneo Audax Cup, memorial di calcio in ricordo del piccolo

atleta Giuseppe Pelle.

11 giugno CONFERENZA STAMPA nella sala consiliare del Comune dove saranno presentate

tutte le attività:

– 12-15 giugno: Ionicup giunta alla sua decima edizione;

– 14 giugno: Cerimonia di consegna della Bandiera azzurra, riconoscimento ottenuto con la qualifica “Città della corsa e del Cammino”, alla presenza del campione olimpico Maurizio Damilano e delle Istituzioni.

A seguire Galà dello Sport locrese, una manifestazione dedicata alla celebrazione dell’impegno, del merito delle associazioni e degli atleti che, attraverso lo sport, hanno saputo portare in alto il nome della nostra Città, distinguendosi in ambito regionale e nazionale, ricordando anche le gesta storiche degli atleti locresi della Magna Grecia.

15 giugno: Torneo “Piccole pesti” Finalissime provinciali ASC Calabria.

15 Giugno GNS25 Giornata nazionale dello Sport istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una direttiva del 27 novembre 2003, si svolge ogni anno su tutto il territorio nazionale sotto la direzione del Coni.

Sarà un’occasione speciale per condividere insieme i traguardi raggiunti e per rinnovare il nostro sostegno allo sport come veicolo di crescita e benessere.