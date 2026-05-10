A Lungro il laboratorio conclusivo di “Calabria, ponte di dialogo”
Il 15 e 16 maggio si chiude il percorso promosso dall’Eparchia di Lungro.
Dopo il positivo svolgimento del ciclo di conferenze online, entra nella fase conclusiva il progetto “Calabria, ponte di dialogo.
Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, promosso dalla Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (CS)
Il percorso, articolato in sette incontri svoltisi dal 24 marzo al 7 maggio 2026, ha offerto un’importante occasione di approfondimento sul dialogo interculturale e interreligioso, mettendo a confronto studiosi ed esperti su temi centrali per la costruzione di una cultura della pace, della convivenza e della riconciliazione delle memorie.
A conclusione di questo itinerario formativo, è in programma il Laboratorio culturale in presenza dal titolo “Le religioni in dialogo per la pace”, che si terrà nei giorni 15 e 16 maggio 2026 presso la Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (Cosenza).
Il laboratorio rappresenta un momento di sintesi e di confronto diretto tra i partecipanti e dopo le parole di benvenuto di S.E. Mons. Donato Oliverio (Vescovo di Lungro) si prevedono due sessioni di lavoro, dibattiti e attività di gruppo coordinate dal prof. Riccardo Burigana e dal prof. Papàs Alex Talarico, con la partecipazione del prof. Mustafa Cenap Aydin (Istituto Tevere – Centro per il dialogo).
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno culturale dell’Eparchia di Lungro che, fin dalla sua istituzione, promuove il dialogo tra culture e religioni come strumento fondamentale per la costruzione della pace.
Il progetto prevede inoltre la pubblicazione di un volume contenente i contributi emersi durante il percorso, che sarà successivamente presentato nelle scuole del territorio.
La partecipazione al laboratorio è gratuita, con iscrizione obbligatoria.
Ai partecipanti saranno offerti: cena di venerdì 15 maggio e pranzo di sabato 16 maggio È inoltre prevista la possibilità di pernottamento gratuito, su richiesta e fino a esaurimento dei posti disponibili. Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e consegnato il volume con i contributi del corso.
Per info ed iscrizioni: Segreteria organizzativa: Rosy: 348.661 5651- 393.953 1494)
Il progetto è cofinanziato dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 – Azione 6.8.3.