A Marcellinara il primo esperimento regionale di integrazione tra due Parchi marini con l’entroterra

Per la prima volta due Parchi marini regionali vengono collegati attraverso un sistema di sentieri ciclo-pedonali capace di unire due mari, costa ed entroterra, aree protette e comunità locali.

Per la prima volta, la sella di Marcellinara che è il punto più basso dell’istmo, diventa il luogo in cui la penisolarità della Calabria non è soltanto suggestione geografica, ma una proposta concreta di sviluppo sostenibile, fruizione ambientale e nuova attrattività.

È l’esempio plastico di quella montagna in mezzo al mare che, nella visione portata avanti dal presidente Roberto Occhiuto, può rafforzare la propria offerta integrata naturalistica, ambientale ed esperienziale, tra terra e mare, mettendo in rete parchi marini, ciclovie, borghi, aree interne e marcatori identitari distintivi.

È questa la cornice del progetto “Lì dove l’Europa si restringe” che sarà presentato in occasione della Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo nella Calabria Straordinaria, promossa EPMR Calabria, insieme a Calabria Straordinaria e Ciclovia dei Parchi, con il patrocinio del Comune di Marcellinara, programma il prossimo Sabato 18 Luglio 2026 a Marcellinara (CZ).

Alle ore 19.30 si terrà il momento pubblico coordinato da Marzia Roncacci, giornalista Rai e conduttrice Tg2 Italia Europa.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo e gli interventi del direttore generale di EPMR Raffaele Greco; di Alberto Conti, fondatore dell’Associazione Nazionale Movimento Lento, progettista e tracciatore della Ciclovia Francigena e responsabile tecnico della Via Francigena; Lenin Montesanto, comunicatore strategico; Giovanni Aramini, dirigente regionale Tutela patrimonio naturale, parchi e aree protette; Donato Sabatella, presidente ARCA – Associazione Operatori della Ciclovia dei Parchi; Roberto Cosentino, dirigente generale Turismo, Cultura e Identità territoriale della Regione Calabria; Salvatore Siviglia, dirigente generale del dipartimento per la Sostenibilità ambientale della Regione Calabria. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro.

La giornata sarà aperta dal Cicloraduno della Calabria Straordinaria lungo la Ciclovia dei Parchi della Calabria, prima tappa Taverna – Marcellinara.

La partenza è fissata alle ore 16.30 da Taverna, con arrivo previsto a Marcellinara intorno alle ore 19.30, dopo il passaggio nei comuni di Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Gimigliano e Tiriolo.

Tutti i partecipanti dovranno registrarsi prima della partenza. Coloro che hanno prenotato una delle e-bike messe gratuitamente a disposizione dall’organizzazione dovranno presentarsi entro le ore 16, per consentire le operazioni di consegna dei mezzi e garantire il rispetto degli orari.

L’intera manifestazione sarà accompagnata da un sistema organizzativo di assistenza e sicurezza. Il gruppo sarà seguito da tre guide cicloturistiche, incaricate di aprire, presidiare e chiudere la carovana dei ciclisti.

Un’officina mobile con personale tecnico garantirà interventi tempestivi in caso di eventuali guasti, mentre un’ambulanza con personale sanitario assicurerà l’assistenza lungo tutto il percorso.

Al termine della ciclopasseggiata sarà attivato un servizio autobus da Marcellinara a Taverna, con partenza prevista alle ore 20.30. Sarà garantito a tutti il trasporto delle biciclette personali fino al punto di partenza.

La giornata si concluderà con il concerto di Enrico Nigiotti, artista tra i più apprezzati della scena musicale italiana contemporanea, che accompagnerà il pubblico in un momento di condivisione e partecipazione, nel segno della sostenibilità, della fruizione responsabile e della valorizzazione del patrimonio naturalistico e identitario della Calabria.