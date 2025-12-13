A Melissa il natale è un tempo che mette radici

Il Natale non è un tempo condiviso che attraversa i luoghi, le persone e le tradizioni.

È un periodo che non consuma, ma rigenera; che non invade, ma abita.

Da questa visione nasce il programma socio-culturale natalizio promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luca Mauro, in un percorso partito ieri (12 dicembre) e che si snoda fino a martedì 6 gennaio 2026, tenendo insieme identità, partecipazione e sostenibilità sociale.

Il cammino si è aperto ieri sera nel segno dell’identità con la Vigilia di Santa Lucia in Piazza del Popolo.

Un momento dal forte valore simbolico, che ha unito il rito del grano e del vino cotto, la musica popolare e l’accensione dell’albero di Natale all’uncinetto, restituendo l’immagine di queste feste che parla il linguaggio della memoria, del lavoro paziente delle mani e delle relazioni autentiche.

Il calendario natalizio entra nel vivo lunedì 16 dicembre, a Torre Melissa, con il torneo di carte a coppia promosso dalla Pro Loco, occasione di socialità semplice e intergenerazionale.

Il giorno successivo, martedì 17, sempre a Torre Melissa, si apre il Villaggio dei Bambini, con l’arrivo di Babbo Natale e un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli, tra giochi e intrattenimento.

Il 18 dicembre il Natale di Melissa si sposta nel borgo storico, dove il presepe vivente animerà le strade del centro, grazie al coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo Verzino-Melissa e delle associazioni del territorio, restituendo una rappresentazione corale della Natività.

Il giorno successivo (19 dicembre) saranno, invece, le note antiche degli zampognari ad animare il programma portando la musica tradizionale tra le vie cittadine.

Sabato 20 dicembre il Salone del Vino e del Gusto di Torre Melissa ospiterà il musical Ecco il Paradiso, mentre domenica 21 lo sport e il commercio locale diventeranno protagonisti: nel pomeriggio il torneo di calcio a cinque al campetto comunale di Melissa e, in serata, lungo Via Nazionale a Torre Melissa, lo Shopping and Music con negozi aperti, musica dal vivo e animazione di strada in collaborazione con Ascom.

La settimana di Natale è un incalzare di eventi dedicati ai più piccoli e alle famiglie.

Il ricco carnet promosso dall’Esecutivo Mauro, infatti, prevede lunedì 22 il teatro dei burattini, con lo spettacolo Il racconto di Zampa Lesta, mentre martedì 23 la Chiesa di San Nicola Vescovo ospiterà il Gran Concerto di Natale della Banda Musicale Suoni e Note.

Mentre la notte del 24 dicembre, dopo la Santa Messa, torna in Piazza del Popolo l’antica tradizione del fuoco, con l’accensione collettiva e il brindisi che segna uno dei momenti più identitari dell’intero programma.

Giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, il Salone del Vino e del Gusto di Torre Melissa sarà il cuore pulsante delle celebrazioni il Concerto di Natale con le melodie d’autore degli Aristos.

Le iniziative proseguono il 26 dicembre con il concerto dei Camil Way al Villaggio Cristoforo Colombo; il 27 dicembre con la parata musicale itinerante della Band and Majorette Elf per le vie di Torre Melissa; il 28 dicembre con la Sagra del Maiale in Piazza del Popolo, a cura dell’associazione Gent i Melissa, accompagnata dalle sonorità dei Tarant Acri.

Il 29 dicembre, poi, la Chiesa del Carmelo di Torre Melissa ospiterà la serata Mandolini di Natale, mentre martedì 30 dicembre la Palestra comunale si trasformerà in un’area per accogliere il Cantaquiz, un gioco interattivo che chiude il calendario degli eventi di dicembre con un momento di partecipazione collettiva.

Il programma prosegue anche nel mese di gennaio 2026, a partire da giovedì 1 gennaio, quando Piazza Gramsci diventerà lo spazio del Capodanno dei Bambini, con giochi e animazione dedicati ai più piccoli.

Il 2 gennaio, quindi, Piazza del Popolo ospiterà il torneo di biliardino, mentre il 3 gennaio il Salone del Vino e del Gusto di Torre Melissa sarà ancora palcoscenico della musica d’autore con il Christmas Gospel Concert, diretto dall’artista australiana Frances Caponetto.

Il 4 gennaio torna il Cantaquiz, questa volta sul Viale delle Palme a Torre Melissa, e martedì 6 gennaio, giornata dell’Epifania, segnerà il momento conclusivo del programma.

Nel pomeriggio arriverà la Befana al Villaggio Cristoforo Colombo e in Piazza del Popolo, mentre in serata il Concerto dell’Epifania, a cura dell’Orchestra Giovanile Crotonese, chiuderà simbolicamente questo lungo tempo di festa e condivisione.