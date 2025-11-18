A Motta San Giovanni il 24 novembre si terrà l’incontro “Voci di libertà – Donne, parole, resistenza”

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione guidato da Sonia Malara, promuove l’incontro dal titolo “Voci di libertà – Donne, parole, resistenza”, un momento di riflessione e di confronto dedicato al ruolo delle donne come custodi di libertà, di pace e di memoria.

L’evento, in programma nella sala del Consiglio comunale di Motta San Giovanni il 24 novembre alle ore 17:30, si inserisce all’interno della rassegna letteraria “Xenia Book Fair – Stagione invernale. Voci dell’Est e del Caucaso”, curata dalla casa editrice reggina Leonida Edizioni, che da anni porta sul territorio esperienze culturali di respiro internazionale.

Ospite della serata sarà la scrittrice ucraina Marina Vasyliuk, voce significativa della letteratura contemporanea dell’Est europeo, la cui testimonianza intreccia arte, resistenza e speranza. Attraverso le sue parole, la comunità avrà l’occasione di compiere un viaggio simbolico nelle storie di donne che, anche nei momenti più difficili, continuano a difendere la dignità, la libertà e la vita.

Con questa iniziativa l’Amministrazione intende offrire alla cittadinanza una riflessione geopolitica e culturale sui nuovi linguaggi della pace, riaffermando il valore della cultura come strumento di crescita civile e di progresso sociale.

In un tempo attraversato da conflitti e disuguaglianze, la voce delle donne diventa parola di resistenza e di speranza: un invito a costruire, insieme, un futuro fondato sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla libertà di ogni essere umano.