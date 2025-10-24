A Motta San Giovanni il mese di ottobre è rosa, domenica sport e solidarietà per la prevenzione

“Un Calcio al Cancro” è la manifestazione di beneficenza che, voluta dall’Assessorato allo Sport e promossa da tutta l’Amministrazione comunale in occasione del mese dedicato alla prevenzione oncologica, si terrà domenica 26 ottobre, alle ore 15:30, presso il Centro sportivo polivalente “Bruno Attinà” di Lazzaro.

Durante l’evento, che ha ottenuto il patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Calabria, saranno consegnati coupon gratuiti per numerosi screening (test hpv, test di autopalpazione, prenotazione di prelievo venoso, screening tumorale, test tumore colon retto, test glicemia, misurazione pressione arteriosa, consulenza psicologica, prevenzione oncologica, consulto psicoterapeutico geriatrico), presentato il dispositivo medico salvavita “Inteligea servizio medico h24”, sorteggiate tre maglie autografate dai campioni della Cadi Antincendi Futura.

Le associazioni sportive Bocale Calcio Admo Woman, San Pietro Calcio 2010 e Xenium si sfideranno in un triangolare di calcio a 5 femminile, seguirà l’esibizione della scuola di danza FWDance Studio di Maria Bruna Chianese, mentre super ospite della giornata sarà Pasquale Caprì con il suo imperdibile show.

Non mancheranno i prodotti artigianali realizzati dai ragazzi dell’associazione InHoltre e stand enogastronomici solidali con il tradizionale panino salsiccia e peperonata e tantissimi dolci locali.

<<Con un calcio al cancro – dichiarano il sindaco Giovanni Verduci e l’assessore allo sport Giusy Vacalebre – dimostriamo che lo sport può essere un mezzo potente per diffondere il valore della prevenzione. Quando la passione per le attività sportive si unisce alla solidarietà, nasce una comunità più consapevole e unita.

Grazie ai medici di famiglia, alle società sportive, alle associazioni, ai volontari e ai cittadini che, con entusiasmo e spirito di collaborazione, stanno contribuendo alla realizzazione di questo importante evento, trasformeremo una giornata di sport in un momento di solidarietà e di promozione della prevenzione oncologica>>.