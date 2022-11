A Motta Santa Lucia l’11 novembre si terrà la 1° Festa del Vino, del Pane e dell’Olio

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Fervono a Motta Santa Lucia (CZ) i lavori per la Festa del giorno di San Martino. Obiettivo della manifestazione è la promozione del territorio e le sue eccellenze.

La “Festa del Pane, dell’Olio e del Vino” si svolgerà venerdì 11 novembre in piazza Castello, proponendo la riscoperta dei prodotti

tradizionali rispetto ai quali la Festa, vuole essere un veicolo di promozione e spunto di riflessione.

Molte prelibatezze saranno sui tavoli degli espositori- ma la festa sarà soprattutto occasione sia per fare cultura, sia per discutere di sviluppo del patrimonio rurale.

Pane, Olio e Vino sono stati ovviamente scelti come prodotti simbolo della nostra cultura gastronomica, e saranno dunque presenti stand, degustazioni e un mercatino dei produttori locali per l’acquisto diretto e più conveniente.

Il programma comprende inoltre musica popolare itinerante gli stand, e sono previsti incontri con proposte per il rilancio del territorio sotto un profilo di tutela e di nuove opportunità per chi ha voglia di intraprendere.

«Sono moltissimi i turisti che visitano il nostro territorio», riferisce Mauro Notarianni tra gli organizzatori dell’evento, «persone in cerca di circuiti alternativi ai quali possiamo offrire non solo il pacchetto mare».

E ancora: “L’obiettivo di questa festa dunque non è fare della nostalgia, ma presentare, promuovere e far vendere in piazza, tutte le eccellenze materiali ed immateriali del territorio».

Tra le aziende che hanno confermato la loro partecipazione: Suriano Genuina Eccellenza, Formaggi Sant’Anna, cantine Colacino Wines, Le Moire Winery, Cantine Bonacci, Miele di Calabria di Francesco Vecchio, macelleria “La Gucceria” di Torchia Paolo e Oleificio Il Colle degli Ulivi di Villella Gidio.

La serata prevede , tra e altre cose, la degustazione del tipico piatto dello stufato di carne di capra preparata da Claudio Villella, chef da anni noto per la sua rilettura dei piatti della tradizione proponendo una cucina che racconta la Calabria e le sue eccellenze, ma sono previste anche altre prelibatezze in altri stand gastronomici e l’allestimento di stand espositivi, animazioni, giochi e gonfiabili per bambini.

La serata sarà allietata tra le altre cose da spettacoli con musica tradizionale calabrese, con i “Suonatori Ambulanti” Giuseppe Gallo, Alessio Bressi e Giuseppe Muraca.

“Ringrazio tutti coloro che, insieme all’Amministrazione comunale, alla Protezione Civile e a gruppi di volontari, stanno lavorando per offrire alla comunità e a tutti gli ospiti della manifestazione momenti di svago ed intrattenimento che restituiscano il clima tipico della tradizionale fiera nel rispetto di tutte le regole di prevenzione anticovid”, ha detto il sindaco di Motta Santa Lucia, Ivano Egeo.