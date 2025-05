A Palazzo Alvaro la cerimonia del Premio Apollo School 2025

“Vorrei ringraziare l’associazione Nuovi Orizzonti e la presidente Natalia Spanò, perché da sette anni questo premio è diventato un appuntamento fisso non solo per le nostre scuole ma anche per la città.

Un evento dedicato all’istruzione e l’educazione dei nostri giovani, in un momento storico in cui i nostri ragazzi sono affascinati anche da una cultura del ‘tutto e subito’ che rende tutto facile e immediato e che gli fa pensare che determinati risultati si possono raggiungere con pochi sacrifici e magari senza approfondire determinati temi.

L’educazione alla lettura ritengo debba tornare al centro della vita di tutti noi, soprattutto dei più giovani e non è un caso che in molte occasioni li vediamo di fronte ad uno schermo, sia esso un tablet o un cellulare.

Leggere un libro non serve solo per arricchire il nostro bagaglio culturale ma anche da stimolo per la fantasia, per nutrire mente. Auguri quindi ha concluso il primo cittadino che questo premio artistico letterario prosegua sempre nel solco della lettura e dello sviluppo della creatività”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenuto alla premiazione del concorso ‘Apollo School’ 2025, giunto alla VII^ edizione e promosso dall’associazione Nuovi Orizzonti con il patrocinio della Città metropolitana.

Alla cerimonia è intervenuto anche il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace che ha detto: “Svolgere sette edizioni di questo premio, significa che il messaggio lanciato dall’associazione Nuovi Orizzonti e dalla presidente Natalia Spanò alla città e alle scuole, nello specifico sta funzionando a pieno.

La grande partecipazione di questa edizione è la migliore conferma.

In un momento in cui si parla molto di intelligenza artificiale e i nostri giovani sono sempre più attratti dalle nuove tecnologie cellulari e dai tablet, l’essere riusciti a coinvolgere centinai di studenti tra letture ed espressioni artistiche, significa ha concluso fortificare la società del futuro. Merito a loro ed ovviamente un grande ringraziamento”.

Le finalità del concorso ‘Apollo School’, che ha coinvolto molte scuole del territorio reggino, di primo grado e secondo grado, sono quelle di dare ai giovani l’opportunità di esprimere la loro creatività e stimolare il confronto tra di loro, attraverso la condivisione di conoscenza, promuovere la cultura della lettura, valorizzare le eccellenze.