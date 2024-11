A Palazzo Alvaro un albero di Natale dell’associazione Amici di Fatima

Un albero di Natale è stato consegnato a Palazzo Corrado Alvaro sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria dai rappresentanti dell’Associazione “Amici di Fatima”.

Costituita nel 1982 a Rosalì (RC), dove ha tuttora la sua sede, “Amici di Fatima” ha come obiettivo fondamentale, quello di diffondere e promulgare la devozione al Cuore Immacolato di Maria, secondo gli insegnamenti della Santa Chiesa Cattolica, propagando la dottrina cristiana.

L’associazione è cresciuta guidata dall’assistenza spirituale di vari sacerdoti della Diocesi susseguitesi negli anni.

Oltre all’obiettivo cardine che la caratterizza, l’associazione è aperta al territorio e alle fonti educative e sociali in esso presenti, in termini di solidarietà, aiuto morale, ascolto, diventando negli anni punto di incontro, ascolto e confronto.

Continua e lungimirante è stata ed è la sinergia soprattutto con il mondo della scuola in termini di attività e di coinvolgimento dei ragazzi e delle famiglie, con progetti miranti alla crescita umana e civile dei ragazzi, al fine di avviare e consolidare tra essi l’incontro e il dialogo tra culture diverse e la convivenza civile.

Versace, ringraziando l’associazione conclude affermando: “Non possiamo fare altro che lodare l’impegno che associazioni come Amici di Fatima dedicano alla nostra comunità aiutando chi è meno fortunato e sensibilizzando il territorio ad una condivisione di valori e di carità.

Quest’albero non solo abbellirà l’entrata di Palazzo Alvaro ma la sua presenza scalderà i nostri cuori ricordandoci che il Natale è si festa e gioia ma deve necessariamente anche essere ricordo ed attenzione per ogni persona che si trova in uno stato di bisogno o di difficoltà”.