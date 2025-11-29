Reggio Calabria

A Palazzo Alvaro un confronto promosso dalla Città Metropolitana su “Uguaglianza, rispetto e tutela, una prospettiva trasversale sulle donne”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio29 minuti fa
48 minuto di lettura
convegno prospettiva trasversale sulle donne - Palazzo Alvaro

Un confronto a più voci sulle tematiche dell’uguaglianza, rispetto e tutela delle donne, promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria si è svolto a Palazzo Alvaro.

L’iniziativa, coordinata dalla dott.ssa Daniela De Blasio e alla quale ha preso parte anche una delegazione di studenti, è stata l’occasione per un dibattito trasversale sul mondo della donna.

Nutrita la platea di interventi, dal mondo della giustizia, delle professioni e delle forze dell’ordine.

Il dibattito è stato una naturale prosecuzione della Giornata contro la violenza delle donne, arricchito dagli interventi di: Antonella Stilo, magistrata vicaria della presidente del Tribunale di Reggio Calabria; Caterina Asciutto, magistrata e consigliera della Corte d’Appello; Martina Chirico, Questura di Reggio Calabria; Susanna Quattrone, Confapi; Sofia Ciappina, psicologa; Giulia Iannace, ginecologa; Anna Maria Cama, dirigente scolastica; Maria Emanuela De Vito, avvocata; Francesca Mallamaci, centro antiviolenza ‘Angela Morabito’; Paola Carbone, Consigliera di Parità della Città Metropolitana; Umberto Nucara, direttore generale e segretario generale della Città Metropolitana.

“E’ stato un lungo cammino quello affrontato dalle donne per l’affermazione dell’uguaglianza e del rispetto ha detto De Blasio ma molti passi vanno ancora fatti.

Oggi ha aggiunto molto è cambiato, abbiamo affrontato molte tappe, ma occorre proseguire e coinvolgere sempre più giovani per una piena consapevolezza della parità dei diritti e dei doveri”.

Nel corso degli interventi è stato anche evidenziato l’aumento degli ammonimenti che la Questura ha elevato nei confronti di atteggiamenti violenti subiti dalle donne.

Un elemento ritenuto comunque positivo, in quanto sta a significare la fiducia verso le forze dell’ordine in generale, come soggetto al quale rivolgersi in determinate situazioni critiche.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio29 minuti fa
48 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio