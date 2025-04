A palazzo San Giorgio Falcomatà e Brunetti accolgono 29 studenti australiani in visita a Reggio

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il Vicesindaco Paolo Brunetti hanno accolto nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio una delegazione composta da 29 studenti australiani, partecipanti al programma della IH British School.

Gli studenti, ospitati per una settimana dalle famiglie degli alunni reggini, sono a Reggio Calabria per vivere un’esperienza formativa e culturale.

Durante il soggiorno, i giovani avranno l’opportunità non solo di perfezionare la conoscenza della lingua italiana, ma anche di scoprire le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche della città dello Stretto: dal Lungomare monumentale “Italo Falcomatà”, ai tanti musei e ai monumenti che raccontano la millenaria storia di Reggio.

«È sempre un onore accogliere delegazioni internazionali nella nostra città ha dichiarato il Sindaco Falcomatà soprattutto quando si tratta di giovani come voi, nella consapevolezza che anche la nostra bella città possa essere parte del vostro percorso educativo.

Siamo felici di questa importante occasione di scambio culturale per la conoscenza reciproca. Mi auguro che questa esperienza rimanga nei vostri cuori e che possiate portare a casa un pezzo della nostra cultura e delle nostre tradizioni».

«È fondamentale che i nostri giovani ospiti vivano appieno lo spirito autentico della nostra terra ha aggiunto il Vicesindaco Brunetti e che conservino un ricordo positivo e duraturo di Reggio, della sua ospitalità e del suo straordinario patrimonio storico e culturale».

Dal confronto con gli studenti è emerso che molti di loro hanno origini legate alla provincia di Reggio e di Messina, e condividono una forte passione per il calcio.

Per questo motivo, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, la Reggina ha deciso di accoglierli allo stadio “Oreste Granillo”, dove assisteranno dal vivo a una partita degli Amaranto, per vivere un’altra emozionante esperienza della loro permanenza in città.