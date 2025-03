A palazzo San Giorgio la presentazione di “Stiamo Strette”

Con il libro della CollettivA Strettese si chiudono le iniziative dell’Amministrazione per l’8 marzo. L’assessora Briante: «Chiudiamo nel modo migliore questi eventi programmati per la Giornata internazionale della donna»

Con la presentazione nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio del libro “Stiamo Strette” della “CollettivA Strettese”, racconti delle diciassette scrittrici calabresi e siciliane, edito da Città del Sole e curata da Eleonora Scrivo e Tiziana Calabrò, si sono chiuse le iniziative programmate dall’Amministrazione comunale in occasione della “Giornata internazionale della donna.

Oltre le mimose. Percorsi di consapevolezza collettiva”, promosse dall’Assessorato alle Pari opportunità. All’evento erano presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessora alla Città consapevole, con delega alle Pari opportunità, Anna Briante.

«Queste giornate devono essere un’occasione ulteriore per riflettere sui tanti e le problematiche e sfumature che ruotano intorno all’universo femminile. È bello concludere le iniziative con questo evento culturale, a palazzo San Giorgio che sta diventando la casa naturale dei cittadini che vogliono formarsi e trascorrere qualche ora all’insegna della contaminazione culturale.

Ringrazio le autrici di “Stiamo strette” e la casa editrice reggina “Città del sole”, perché c’era bisogno di questo nuovo sguardo che raccontasse le emozioni contrastanti che suscita il nostro Stretto, uno sguardo e una sensibilità al femminile, che lo facesse in modo non conforme agli stereotipi che di solito ruotano intorno allo Stretto» ha affermato il sindaco Falcomatà.

Da qui l’annuncio del primo cittadino: «Considerato tutto il fermento culturale anche rispetto al mondo dell’editoria, a tutto quello che ruota intorno alla cultura, credo che siano maturi i tempi per realizzare nella nostra città un “Festival Mediterraneo della letteratura”, che mantenga questo senso di centralità visto che ci troviamo nel cuore del Mediterraneo e che possa sviluppare temi come quelli che vengono trattati oggi, sotto il profilo della poesia, della narrazione e del giornalismo, e di tutte le arti letterarie.

È più di un’idea, è qualcosa su cui stiamo già lavorando e la prima edizione potrebbe vedere la luce già quest’estate, continuando a coinvolgere le realtà associative che in questi anni, in particolare in queste ultime settimane, hanno dato prova di uno straordinario e disinteressato amore per la città».

Il reading letterario dell’antologia e gli interventi delle autrici, con la moderazione dall’Assessora Briante, hanno coinvolto e incuriosito il pubblico del salone dei Lampadari.

«Chiudiamo nel modo migliore questi eventi programmati per la Giornata internazionale della donna, perché stare qui a raccontare questa esperienza editoriale bellissima, realizzata da un’editrice e da 17 poetesse e scrittrici calabresi e siciliane è una delle cose più coinvolgenti fatte nel nostro territorio negli ultimi anni» ha dichiarato Briante.