A Palazzo San Giorgio l’incontro “La comunità che vorrei. Scriviamo insieme il Piano di zona di Reggio Calabria”

Si svolgerà domani 28 novembre dalle ore 17.00 nella Galleria di Palazzo San Giorgio l’incontro dal titolo “La comunità che vorrei. Scriviamo insieme il Piano di zona di Reggio Calabria”, organizzato dal settore Servizi sociali del Comune di Reggio Calabria, col Forum del Terzo settore e il Centro servizi per il Volontariato dei due Mari Ets. Le tappe precedenti sono state realizzate a Catona all’Associazione Nuova solidarietà, a Modena Ciccarello nella Palestra della scuola Telesio e al Palacolor di Pellaro.

«L’ennesima tappa del nostro percorso per incentivare la partecipazione – ha spiegato l’assessore comunale al Welfare e ai Servizi sociali Lucia Anita Nucera – la nostra è una delle poche città dove la partecipazione è stata attivata, di solito di attua solo all’interno degli uffici. In questo caso è una precisa scelta politica dell’Amministrazione Falcomatà: l’ascolto dei cittadini, e dei loro bisogni e per poi portarli a compimento attraverso l’ufficio del Piano, perché queste loro esigenze diventeranno servizi per la città, in relazione a minori, giovani e anziani».

A ottobre col Terzo settore sono iniziati i tavoli per avere le prime indicazioni. Questo sarà l’ultimo incontro dei quattro previsti di animazione territoriale a novembre. Nel mese di dicembre – ha concluso l’assessore – partiranno i tavoli della restituzione e con dei focus sui servizi che ci saranno nel Piano di zona e il percorso si concluderà il 17 dicembre».

Alle 19.15 l’evento si concluderà con “Il sognatore”, spettacolo di teatro di narrazione di e con Roberto Anglisani, liberamente ispirato al libro “L’inventore di sogni” di Ian McEwan, una produzione del Ccs teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.