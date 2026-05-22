A Palazzo San Giorgio partecipato incontro di formazione rivolto ai presidenti di Seggio

Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato un incontro formativo e organizzativo dedicato a coloro che hanno manifestato l’intenzione di svolgere il ruolo di presidenti di Seggio in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 24-25 maggio 2026.

All’incontro, molto partecipato, erano presenti la segretaria generale del Comune, la dirigente dei Servizi demografici, la responsabile dell’Ufficio Elettorale e un funzionario della Prefettura.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il lavoro di supporto tecnico-operativo che l’Amministrazione comunale garantirà a presidenti, segretari e scrutatori attraverso attività di informazione, formazione e coordinamento inerenti alle procedure elettorali e alle funzioni attribuite al presidente di Seggio, figura centrale per il corretto svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

L’incontro è stato utile a fornire le principali nozioni sulle operazioni di scrutinio e sulla corretta redazione dei verbali, con un approfondimento sulle novità introdotte di recente riguardanti le circoscrizioni elettorali.

Durante la sessione di formazione sono state proiettate slides esplicative e un video illustrativo per agevolare la comprensione delle procedure operative.