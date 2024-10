A palazzo San Giorgio presentato il Campionato italiano Wing Foil Freeride. Latella: «Non solo grande sport, ma anche una spinta al turismo»

Sarà ancora il grande sport ad animare le acque di fronte allo Stretto. È stato presentato nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” il Campionato italiano Wing Foil Freeride, in programma negli spazi del circolo velico dal 21 al 27 ottobre e che precederà solo di qualche giorno la Mediterranean cup.

Previste anche attività di trekking urbano in collaborazione col Cral Mediterranea, per far riscoprire la città di Reggio; spazi dedicati ai portatori di disabilità negli spazi del circolo velico con il simulatore che dà la sensazione di navigare in acqua; una sessione di gaming dedicata ai ragazzi; sabato mattina un workshop con la Mediterranea sul patrimonio subacqueo.

Al tavolo c’erano il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, Il consigliere delegato a Sport e Turismo Giovanni Latella, Carlo Colella, presidente del Circolo velico, Walter Malacrino, coordinatore regionale Sport e salute; Antonello Scagliola, presidente del Cip, Claudio De Capua Direttore del Dipartimento di ingegneria della Mediterranea.

Il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra: «Vedere allo stesso tavolo tutte queste istituzioni e amministratori, all’Università significa che questo gioco di squadra sta funzionando – ha spiegato agli studenti del liceo scientifico presenti nel salone – significa che in città fare rete porta risultati positivi. Ho visto un fitto calendario di eventi e come Amministrazione comunale vi diciamo grazie e vi saremo vicini. Ben vengano eventi del genere che vedono al lavoro tutti questi attori per uno sforzo corale, sacrifici. Buona settimana azzurra a tutti».

Il consigliere delegato a Sport e Turismo Giovanni Latella parla di una «Grande sinergia tra le istituzioni sportive, culturali, scolastiche e universitarie: questo può far sì che la città possa avere ulteriori opportunità sociali e di sviluppo e che i nostri figli possano studiare e rimanere nella nostra città a realizzare qui i loro sogni. Voglio ringraziare Fabio e Valentina Colella per il lavoro che fanno durante l’anno nel mondo della vela che è determinante, la città è ricca di persone che, con amore e impegno, danno l’opportunità a tanti ragazzi di fare sport e lo fanno in situazioni anche di difficoltà. Questa iniziativa, che vedrà protagonisti tantissimi atleti a promuovere le bellezze di questa città che tutti dobbiamo amare, coinvolgendo il mondo della scuola, dell’università che devono essere attori principali. Come dico sempre attraverso lo sport può essere esaltato anche il turismo».

Fabio Colella, consigliere della Federazione italiana Vela, nell’illustrare la manifestazione ha chiarito: «Ci troviamo a presentare questo progetto a Reggio Calabria e ne siamo felici che sia la città dello Stretto a ospitare questa manifestazione. Wing Foil è uno sport che si fa con tavole nuove e innovative che volano sull’acqua, come già sa chi ha visto la coppa America, molto simile a quel modo di andare in barca. Sarà un vero spettacolo con 60 atleti che arriveranno da tutta Italia, con le regate previste il 26 e 27 ottobre, visibili dal Lungomare Falcomatà. Una intera settimana di eventi con la città protagonista con il suo mare per celebrare la blue economy e i rapporti con le istituzioni e le bellezze di Reggio, mostrate a chi verrà per partecipare alla regata. Nella settimana successiva ci sarà poi la 38esima edizione della “Mediterranean Cup”, con barche 120 imbarcazioni più piccole. Due settimane intense di vela per tutto ciò che di bello ci sarà da conoscere».