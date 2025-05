A Palmi la Costituzione si studia dal vivo: il progetto “Gener-Azione #Pari” entra nelle scuole e guarda al futuro

PALMI – Un progetto nato con uno sguardo lungo e un obiettivo chiaro: educare i giovani ai

valori fondanti della Costituzione italiana, parlando il loro linguaggio, con strumenti dinamici e

modalità coinvolgenti. È questo il cuore di Gener-Azione #Pari, il percorso promosso dal

Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, in collaborazione con gli Istituti

Comprensivi “San Francesco” e “De Zerbi–Milone”, con il patrocinio del Comune di Palmi e la

partecipazione attiva del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Avviato il 1° marzo, il progetto ha già coinvolto quattro classi dell’IC San Francesco e cinque

dell’IC De Zerbi–Milone, per un totale di 187 studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Cinque incontri frontali, distribuiti tra marzo e aprile, hanno trasformato le aule in spazi di

dialogo e cittadinanza, dove si è discusso di diritti, legalità, uguaglianza e rispetto delle regole, a

partire dagli articoli fondamentali della Costituzione.

Il tratto distintivo? Un linguaggio diretto, chiaro e accessibile. Niente lezioni cattedratiche, ma

una comunicazione pensata per i ragazzi, capace di stimolare riflessione e partecipazione. I

temi affrontati – dal diritto al lavoro (art. 1 e 4) alla parità sociale (art. 3), fino alla tutela

dell’ambiente (art. 9) e al rifiuto della guerra (art. 11) – sono stati analizzati in modo concreto,

collegandoli alla vita quotidiana dei giovani studenti. In particolare, con riferimento all’articolo 9,

si è puntato sulla valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e culturale, parlando di quella

che rappresenta la tradizione più identitaria della città: la Varia di Palmi, emblema di

appartenenza, memoria e coesione sociale.

Al percorso con gli alunni si sono affiancati anche due incontri pomeridiani dedicati alle famiglie,

che si sono svolti il 2 e il 9 aprile nei due istituti coinvolti. Un’occasione per rafforzare il dialogo

educativo e costruire una rete consapevole intorno ai ragazzi, condividendo finalità e contenuti

del progetto.

L’appuntamento ora è per il 10 maggio alle ore 10:30 al Teatro “N. A. Manfroce”, dove si terrà

l’evento finale dal titolo “La Costituzione fa crescere: prospettive per una GenerAzione Pari”.

Una mattinata aperta alla cittadinanza, durante la quale studenti, insegnanti, famiglie e

istituzioni torneranno a confrontarsi sui valori emersi durante il percorso.

Interverranno la psicologa Maria Grazia Carnevale, l’esperta in reati telematici Anna Curcuruto,

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria Roberto Di

Palma, e l’avvocata Clara Tripodi, presidente del CPO Palmi. Saranno presenti anche i dirigenti

scolastici Anna Teresa Currà e Ferdinando Rotolo, l’assessore alle Politiche Giovanili del

Comune di Palmi Salvatore Celi e il presidente del COA – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Palmi Angelo Rossi.

Dietro questo progetto c’è una visione forte e lungimirante: il Comitato Pari Opportunità ha

voluto proporre un modello educativo che metta al centro i ragazzi, investendo su un futuro fatto

di conoscenza, consapevolezza e partecipazione. Gener-Azione #Pari non si limita a insegnare

la Costituzione: la fa vivere, con passione e concretezza.