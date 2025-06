A Palmi un incontro sul tema “Le principali novità della dichiarazione dei redditi 2025”

Si terrà domani 6 giugno 2025, presso la sede di Via Mascagni a Gioia Tauro, a partire dalle ore 9, l’evento dal tema “Le principali novità della dichiarazione dei redditi 2025”, organizzato dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Palmi. Dopo i saluti istituzionali del Presidente ODCEC Palmi, dott. Luciano Fedele e del Vicepresidente CNDCEC, dott. Antonio Repaci, relazionerà il Coordinatore della Fondazione Nazionale Commercialisti Area Fiscalità, dott. Pasquale Saggese.

Sei gli ambiti di discussione che saranno affrontati nel corso della mattinata, in particolare il primo focus riguarderà “Le novità per le adesioni al concordato preventivo 2025-2026 e il nuovo quadro CPB”, seguirà poi una relazione dal titolo “Il nuovo quadro CP per i contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2024-2025”. “Le novità in materia di determinazione dei redditi di lavoro autonomo” sarà invece il tema del terzo step di discussione. Saggese affronterà successivamente il tema de “Le locazioni brevi entrano nel modello redditi e il codice identificativo nazionale delle attività ricettive”, a seguire “Le modifiche al regime delle società di comodo” e infine l’ultima area di interesse dell’evento riguarderà “La nuova deduzione per gli incrementi occupazionali e altre novità del reddito d’impresa”. L’evento è in fase di accreditamento al Consiglio Nazionale ed è valido per il conseguimento di 4 crediti formativi professionali ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti ODCEC.