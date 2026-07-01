A Paola l’intitolazione della Camera del Lavoro a Tonino Maiorano
La CGIL Cosenza, la FLAI CGIL Cosenza e la CGIL Paola invitano gli organi di informazione a partecipare alla cerimonia di intitolazione della sede della Camera del Lavoro di Paola a Tonino Maiorano, vittima innocente della ‘ndrangheta.
L’iniziativa, dal titolo “Memoria viva, giustizia in cammino”, si terrà lunedì 6 luglio 2026, alle ore 20.30, presso la Camera del Lavoro di Paola, in via Antonio Gramsci n. 4.
Interverranno: Chiara Maiorano, figlia di Tonino Maiorano, Eugenio Facciolla, già magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Roberto Perrotta, sindaco di Paola, Pino Gesmundo, segretario nazionale CGIL, Gianfranco Trotta, segretario generale CGIL Calabria, Massimiliano Ianni, segretario generale CGIL Cosenza, Alessia Costabile, segretaria generale FLAI CGIL Cosenza; Alessandro Pagliaro, responsabile CGIL Paola.