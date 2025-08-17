A Paola si accendono i riflettori sui “Paolani Illustri 2025”

La città di San Francesco celebra le sue eccellenze.

Lunedì 18 agosto alle ore 21,30, nella cornice del teatro all’aperto “Mauro Ganeri” ai sette canali, sarà presentata l’edizione 2025 di “Paolani Illustri”, l’appuntamento che rende omaggio alle personalità nate a Paola che hanno saputo distinguersi nei campi della cultura, dell’arte, della scienza, dello sport e dell’impegno civile in Italia e nel mondo.

Un’iniziativa voluta dal Sindaco Perrotta e organizzata dal Presidente del Consiglio Comunale della Città, Ciodaro, non è soltanto memoria, ma anche futuro: attraverso storie di talento e passione, Paolani Illustri vuole offrire alle nuove generazioni modelli positivi e fonti di ispirazione, ribadendo con orgoglio quanto Paola continui a esprimere nel panorama nazionale e internazionale.

La cerimonia vedrà la partecipazione del Sindaco della Città, Avv.Roberto Perrotta, del Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Emira Ciodaro, insieme a ospiti d’eccezione e rappresentanti del mondo culturale e associativo.

L’edizione 2025, la prima, vedrà l’esibirsi dell’attore Paolo Mauro in un monologo scritto appositamente per l’occasione e il maestro Antonio De Paoli col suo violino elettrico.

Un evento che si preannuncia come una grande festa di comunità, capace di intrecciare passato e presente in un racconto collettivo fatto di volti, storie e successi che appartengono a Paola, ma parlano al mondo.

📍 Appuntamento: lunedì 18 agosto alle ore 21,30 al teatro Mauro Ganeri a Paola.