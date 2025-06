A Papasidero altra tappa del progetto High Wellness South Italy: 27 e 28 giugno Outdoor Sports Day

Un weekend tra sport, natura selvaggia e tradizioni autentiche nel cuore della Calabria. Rafting, canyoning, trekking culturali, show cooking e il rito del “Toro” per vivere un’esperienza che unisce avventura e identità.

A Papasidero (Cs) tutto è pronto per “Outdoor Sports Day 2025”. Altra tappa del progetto High Wellness South Italy che sta facendo riscoprire la Calabria ed il Sud Italia che emozionano.

Dal 27 al 28 giugno 2025, a Papasidero l’attesissimo Outdoor Sports Day, giunto alla sua quarta edizione, nella splendida cornice naturalistica della Valle del fiume Lao. Un evento unico nel suo genere, pensato per far vivere un’esperienza autentica tra natura incontaminata, sport all’aria aperta e tradizioni popolari.

L’iniziativa,promossa dai soci dell’associazione Visit Papasidero con il supporto del Comune di Papasidero, si rivolge a tutti gli amanti dell’outdoor, ai curiosi in cerca di esperienze genuine e a chi vuole scoprire la Calabria più selvaggia e autentica.

Il programma dell’Outdoor Sports Day 2025 prevede venerdì 27 giugno il Press Travel Tour.

Ovvero una giornata dedicata agli operatori del turismo, tra cui giornalisti di viaggio, travel blogger, content creator, tour operator e albergatori. “L’obiettivo è promuovere il territorio attraverso degustazioni di prodotti tipici locali, show cooking dal vivo, trekking culturale guidato e incontri B2B tra operatori del settore”, fanno sapere dall’organizzazione.

Sabato 28 giugno invece, giornata Outdoor. Un’intera giornata all’insegna dell’avventura e del divertimento tra rafting acqua trekking Canyoning, River tubing, Quad, Parco avventura, tour e noleggio mountain bike, Noleggio e-bike Percorso avventura in bici e paintball con visori.

Non mancherà certamente la visita alla straordinaria Grotta del Romito e al centro storico di Papasidero.

D’altronde il progetto High Wellness South Italy prevede proprio occasioni del genere per immergersi nei ritmi lenti della natura, per vivere esperienze autentiche e per riscoprire la bellezza di luoghi ancora poco battuti, ma ricchissimi di storia, cultura e identità.

Progetto finanziato nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – Ministero del Turismo – delibera CIPESS n. 58/2021. Titolo progetto: Highwellness. Area tematica: “Competitività Imprese”. Settore di intervento: “Turismo e Ospitalità” – Scheda 52 “Montagna Italia”.