A partire dal 24 maggio Teknoservice avvia interventi di disinfestazione in città

A partire da martedì 24 maggio 2022, TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale, avvierà gli interventi di disinfestazione, attraverso l’impiego di sostanza rivolta contro insetti ed altri artropodi alati.

Si prega per tali date di tenere, per quanto possibile, le finestre chiuse, di non stazionare all’esterno delle abitazioni e di non lasciare esposti bucato, cibo e animali domestici.

Si fa presente che tutti i prodotti utilizzati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Salute e che, nella percentuale di utilizzo, hanno una bassa tossicità, tale da non danneggiare l’ambiente o altri organismi viventi.

Gli interventi, vengono svolti in orario notturno per i minori disagi possibili all’utenza.

Si riporta il calendario della campagna di disinfestazione che si effettuerà in tutte le ex circoscrizioni cittadine.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@teknoserviceitalia.com, il numero verde gratuito 800.759.650, il numero da cellulare: +39 3425188852, le pagine Facebook e Instagram: TeknoServiceItalia, sito web: www.teknoserviceitalia.com.