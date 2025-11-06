A Petronà la presentazione del nuovo romanzo di Felice Foresta: “L’arcobaleno di Marisol”

Petronà si prepara ad accogliere un appuntamento letterario di rilievo. Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 17.30, presso la Biblioteca comunale di Piazza A. Muraca (ex Aiella), sarà presentato il nuovo libro di Felice Foresta, “L’arcobaleno di Marisol”, edito da Luigi Pellegrini Editore.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Petronà, dall’Associazione Culturale Noesis e dall’Associazione Culturale ‘U Hocaliaru’, si inserisce nel solco delle attività di promozione culturale che la comunità petronese porta avanti con costanza e sensibilità.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Dario Bolotta, prenderanno la parola Ciro Antonazzo, presidente della Biblioteca comunale, Luigina Bubbo, vicepresidente, e Valentina Bolotta, assessore alla Cultura.

A introdurre e approfondire il romanzo sarà lo scrittore Francesco Talarico, che curerà la relazione principale, mentre la testimonianza di Francesco Galeota offrirà una riflessione personale legata ai temi del libro.

Nel corso dell’incontro sarà presente l’autore, Felice Foresta, pronto a dialogare con il pubblico e a raccontare genesi, ispirazioni e visioni che animano “L’arcobaleno di Marisol”: una storia che intreccia emozione, identità e speranza, restituendo attraverso la scrittura la forza dei colori e dei sentimenti umani.

L’evento si preannuncia come un momento di intensa partecipazione, dove la letteratura torna a essere strumento di condivisione e di rinascita culturale per l’intera comunità.