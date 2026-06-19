A Polistena denunciati tre minorenni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà tre ragazzi minorenni per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena a Polistena, i poliziotti delle Volanti del Commissariato P.S. di Cittanova hanno notato un gruppo di ragazzi dall’atteggiamento sospetto.

Questi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, alla vista degli operanti hanno cercato di dileguarsi nelle vie limitrofe ma sono stati raggiunti e trovati in possesso di due coltelli a scatto, con lama di 10 cm, e una pistola ad aria compressa con relative munizioni.

I tre minori, deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, all’esito delle attività sono stati affidati ai genitori.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore Paolo Sirna, con una particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile.

L’obiettivo rimane quello di garantire la sicurezza dei cittadini e di prevenire i fenomeni di devianza e criminalità minorile.