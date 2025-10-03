A Reggio Calabria dall’8 al 12 ottobre torna il Festival Cosmos 2025
Fondamentale anche per questa edizione, sarà il ruolo del Planetario Pythagoras della Città Metropolitana che ospiterà lo stage per gli studenti.
Anche quest’anno le partnership istituzionali e culturali garantiranno il meglio dell’offerta scientifica per gli studenti coinvolti, partendo dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, L’Unical di Rende (CS), l’Università La Sapienza di Roma e il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.
Dall’8 all’11 ottobre a Palazzo Alvaro e al Castello Aragonese saranno attivi i laboratori scientifici a cura del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università coinvolte.
Più nel dettaglio il 10 ottobre al Planetario Pythagoras, dalle 9:00 alle 13:00 ci sarà l’apertura stage con l’accoglienza degli studenti e le attività laboratoriali.