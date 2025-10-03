A Reggio Calabria dall’8 al 12 ottobre torna il Festival Cosmos 2025

Torna puntuale, anche quest’anno il ‘Festival Cosmos, scienza, cultura, società’ edizione 2025.

La manifestazione promossa ed organizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari esteri e la Società Astronomica Italiana, si terrà dall’8 al 12 ottobre.

Saranno giornate durante le quali nella Città dei Bronzi un parterre d’eccezione di scienziati, provenienti dalle più prestigiose università del Mondo e istituti di ricerca, incontreranno gli studenti delle scuole coinvolte, nell’evento internazionale dedicato alla divulgazione scientifica.

Il festival Cosmos è suddiviso in due categorie il ‘Premio Cosmos’ e ‘Premio Cosmos studenti’, per questa ultima categoria lo scorso 29 settembre gli studenti, riuniti in assemblea, hanno decretato il vincitore che sarà comunicato il 12 ottobre.

Anche quest’anno le partnership istituzionali e culturali garantiranno il meglio dell’offerta scientifica per gli studenti coinvolti, partendo dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, L’Unical di Rende (CS), l’Università La Sapienza di Roma e il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.

Dall’8 all’11 ottobre a Palazzo Alvaro e al Castello Aragonese saranno attivi i laboratori scientifici a cura del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università coinvolte.