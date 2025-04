A Reggio Calabria il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte oggi alla cerimonia per il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato nell’aula magna dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il primo cittadino, ospite del Questore Salvatore La Rosa, insieme al Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, ha espresso sentimenti di “gratitudine per l’impegno costante che la Polizia di Stato effettua a tutela dei cittadini, per il mantenimento della legalità e per il contrasto alla criminalità organizzata.

Un ‘servizio’, come ha ribadito il Questore, Salvatore La Rosa, divenuto punto di riferimento imprescindibile anche per chi rappresenta le Istituzioni democraticamente elette.

La Polizia è un parte importante della squadra Stato, di cui ne andiamo orgogliosi. E’ stato come sempre particolarmente emozionante la consegna delle benemerenze agli agenti e funzionari distintisi in numerose attività di investigazione e tutela delle persone.

Aver svolto questa cerimonia all’interno della nostra università conclude Falcomatà lancia un chiaro messaggio ai nostri giovani, fatto di impegno, legalità e di servizio verso il prossimo. Concetti che devono appartenere a tutti noi”.