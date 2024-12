A Reggio Calabria il clima natalizio anche negli spazi verdi della Città, il delegato Merenda: “Reggio Città Natale è anche questo. Infondiamo bellezza attraverso fiori e alberi”

«L’idea è stata quella di non lasciare nulla al caso, di far respirare il clima natalizio in ogni angolo della città, nelle piazze, nelle aree più periferiche in ugual misura a quelle del centro. Anche per questo Reggio è Città Natale». Il consigliere comunale delegato al Decoro Urbano, Massimiliano Merenda, spiega così l’intervento lungo le aiuole, gli spazi verdi e le piazze cittadine che, in questi giorni, si stanno colorando del rosso tipico delle festività dicembrine.

«Sono numerose le installazioni – ha spiegato – create per rigenerare ampie porzioni del territorio urbano. Dove non siamo potuti arrivare, anche grazie alla sensibilità e all’attenzione del sindaco Giuseppe Falcomatà, abbiamo donato delle stelle di Natale a 23 parrocchie del vasto hinterland reggino cosicché, cittadini e fedeli, possano vivere con un pizzico di colore in più questo particolare periodo dell’anno».

Un ringraziamento particolare, il consigliere Merenda lo ha riservato ai dipendenti del Settore comunale all’Ambiente ed agli operai della Castore per «lo splendido lavoro portato a compimento», ai privati ed alle associazioni coinvolte nel progetto “Adotta il Verde” per «avere spontaneamente abbellito le aiuole che hanno in cura».

«Oltre al fascino delle luminarie e dei vari giochi di luce – ha concluso Massimiliano Merenda – abbiamo pensato di riservare dei risparmi di bilancio del settore per infondere la bellezza delle festività anche attraverso la freschezza dei fiori e la potenza degli alberi. Piccoli abeti, infatti, sono stati piantati in diverse zone della città. Si è cercato, quindi, di creare il calore natalizio pure attraverso la vegetazione per continuare a stimolare e sensibilizzare la comunità al rispetto per l’ambiente ed il verde pubblico».

Le installazioni si possono ammirare in Piazza Castello, Piazza Italia e Sant’Agostino, in Piazza Canonico e Piazza Lona, nel Piazzale Unicef e alla Pineta Zerbi. E poi: al Parco Marconi, nelle Piazze Sant’Anna e San Marco, alla Villa Comunale, al Tempietto, nelle aree dei Riuniti e dell’Aeroporto, alla Stazione Marittima, sul Lungomare Falcomatà, al Waterfront, nel Piazzale Cedir o alla rotonda d’ingresso alla Via Marina.