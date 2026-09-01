A Reggio Calabria successo per la prima edizione di “Fashion & Awards”

Eleganza, creatività, talento e orgoglio calabrese sono stati i protagonisti della prima edizione di “Fashion & Awards”, l’evento che ha trasformato l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria in una prestigiosa passerella dedicata alla moda, alla cultura e alle eccellenze del territorio.

Una serata nata con l’obiettivo di celebrare lo stile e la creatività, ma soprattutto di accendere i riflettori su personalità e professionalità che, attraverso il proprio lavoro e il proprio impegno, contribuiscono a dare lustro alla Calabria.

Ad aprire la manifestazione è stato un omaggio a Gianni Versace, il grande stilista reggino che ha portato il nome di Reggio Calabria sulle passerelle più importanti del mondo, diventando uno dei simboli internazionali della moda italiana. Un tributo particolarmente significativo, scelto per sottolineare il legame profondo tra la città e una delle figure che maggiormente hanno contribuito a proiettarne l’immagine nel panorama internazionale.

Grande spazio è stato dedicato alla moda e alla gioielleria, con una passerella che ha presentato le creazioni di Pietro Monterosso, Sartoria Campolo-Morabito, Elvira Sirio, Marinella Imbalzano e Franco Violo. Stilisti e creativi hanno portato in scena collezioni caratterizzate da ricerca, eleganza e attenzione ai dettagli, offrendo al pubblico una panoramica delle diverse espressioni del talento e dell’artigianalità calabrese.

Particolarmente atteso il momento dedicato a Franco Violo, che ha scelto proprio Reggio Calabria per presentare in anteprima alcune creazioni della collezione che sarà successivamente protagonista alla Fashion Week di Milano del prossimo 28 settembre.

Una scelta dal forte valore simbolico: lo stilista reggino ha infatti voluto condividere questo importante traguardo innanzitutto con la propria città, rendendo omaggio alle proprie radici e a un territorio che continua a esprimere professionalità e talento nel mondo della moda.

Ma “Fashion & Awards” è andato oltre la passerella. Cuore della serata sono state infatti le premiazioni dedicate alle eccellenze calabresi, con riconoscimenti assegnati a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e che rappresentano esempi di passione, competenza e impegno.

Il Premio per lo Sport è stato assegnato a Domenico Panuccio, presidente del Comitato Territoriale di Reggio Calabria della Federazione Italiana Pallavolo, riconosciuto per il suo impegno nel mondo dello sport e per il lavoro svolto sul territorio.

Per il settore Wedding ed Eventi, il riconoscimento è andato alla wedding planner Alessandra Villelli di Soverato, premiata per la passione, la professionalità e la cura dei dettagli con cui interpreta il mondo del wedding e dell’organizzazione di eventi.

Il Premio per il Giornalismo è stato invece conferito a Tonino Raffa, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto” e protagonista di una lunga e prestigiosa carriera, costruita in oltre cinquant’anni di attività nel mondo dell’informazione.

Per l’Arte, il premio è stato assegnato allo scultore Giuseppe Gattuso, apprezzato per il talento e la professionalità con cui ha saputo trasformare la materia in espressione artistica, dando vita a opere capaci di raccontare sensibilità e creatività.

Particolarmente significativo anche il riconoscimento destinato al Talento emergente nel Cinema, assegnato al giovanissimo attore Giovanni Assennato.

A guidare il pubblico attraverso i diversi momenti della serata sono stati Marilena Alescio e Consolato Malara, chiamati a condurre un evento capace di alternare moda, spettacolo e premiazioni, creando un filo conduttore tra le diverse anime della manifestazione.

Coordinatrici del backstage Italia Di Bella, Valentina Versace, Katia Canale e la valletta Lucia Ieracitano.

A curare le acconciature e make-up della manifestazione rispettivamente Nadia Pellicanò kreativa e Susy Meduri Mua.

A immortalare i momenti più significativi della serata il fotografo Peppe Russo.

La prima edizione di “Fashion & Awards” si è così conclusa lasciando al pubblico una serata all’insegna dell’eleganza e delle emozioni, ma anche un messaggio preciso: la Calabria possiede un patrimonio di talenti, professionalità e creatività che merita di essere raccontato e valorizzato.

Dalla moda all’arte, dallo sport al giornalismo, dal wedding al cinema, l’evento ha voluto dare voce a una Calabria capace di distinguersi e di guardare oltre i propri confini. Una Calabria che, attraverso le storie dei suoi protagonisti, può trasformare talento e passione in occasioni di crescita e visibilità.

“Fashion & Awards” ha quindi rappresentato non soltanto un appuntamento dedicato alla bellezza e allo stile, ma una vera e propria vetrina delle eccellenze calabresi, con Reggio Calabria ancora una volta al centro di una serata che ha unito il fascino della passerella all’orgoglio per le professionalità e le storie che nascono e crescono sul territorio.