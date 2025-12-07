A Reggio Calabria, un dicembre di emozioni: il viaggio del DiStretto continua

Dicembre si apre a Reggio Calabria con un calendario ricco di iniziative, tra musica, arte, scoperte e attività per i più piccoli. DiStretto d’Emozioni prosegue il suo viaggio coinvolgendo luoghi simbolo e cittadini di tutte le età, trasformando la città in un itinerario culturale vivo e partecipato.

Il percorso di DiStretto d’Emozioni è ormai entrato nel vivo in tutte le sue articolazioni. Il calendario del progetto, infatti, non conosce pause: dicembre ospita gli ultimi appuntamenti dell’anno ma, dopo il periodo natalizio, si riprenderà con nuove performance musicali, teatrali e coreutiche, pensate per tutte le fasce d’età.

Un modo per continuare a vivere i luoghi simbolo reggini con una prospettiva rinnovata.

La sezione dedicata ai Tesori di Reggio continua ad appassionare famiglie e piccoli esploratori. Il 2 dicembre, la caccia al tesoro è stata realizzata al Teatro Cilea con i bambini della fascia d’età di quattro anni, registrando il tutto esaurito.

Ma gli appuntamenti curati dalla società cooperativa sociale Crescere Insieme proseguono anche nei mesi a venire: prossima Caccia al tesoro al Cilea sarà il 10 gennaio ed è già sold out.

Grande l’interesse anche per gli appuntamenti della sezione “Laboratori Didattici e Creativi per Bambini e Ragazzi – Miti in Scena”, a cura di Adexo A.P.S, che hanno registrato un sold out generale.

Gli incontri di dicembre (6-13 e 20 alla Pinacoteca Civica), centrati sul tema “Eroi e Ombre”, sono tutti esauriti, mentre a gennaio (9, 16, 23 e 30) torneranno le attività di canto “Voci del Mito e natura”, ospitate nel foyer del Teatro Francesco Cilea.

Un percorso pensato per avvicinare i più giovani alle arti performative attraverso narrazioni, suoni e suggestioni mitologiche.

In arrivo anche il secondo appuntamento con le visite guidate alla scoperta delle bellezze del centro storico, curate dalla guida turistica Tommaso Misiano.

Dopo la prima data del 22 novembre, infatti, il 7 dicembre nuovo appuntamento con gli itinerari turistico culturali del DiStretto d’Emozioni che porteranno i partecipanti a spasso tra i luoghi simbolo della città.

La partenza è come sempre dalla Pinacoteca Civica alle ore 16:30. Un viaggio turistico e culturale che durerà un’ora e trenta circa e che si concluderà all’Odeion di via XXIV Maggio.

L’esperienza sarà ripetuta poi il 20 dicembre 2025.

Nell’ambito della sezione “Eventi Culturali Multidisciplinari – Tesori di Reggio”, DiStretto d’Emozioni propone un appuntamento di particolare prestigio: il concerto “Cultura è Legalità” sulle note della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta da Maurizio Billi, che ha già registrato il tutto esaurito.

L’evento musicale, organizzato dalla Questura di Reggio Calabria in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà il prossimo 11 dicembre, presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

Il concerto inizierà alle ore 19.00 e vedrà la partecipazione delle massime autorità politiche, civili, militari e religiose.

Saranno coinvolte anche testate giornalistiche locali e nazionali, con l’intento di valorizzare l’iniziativa che unisce musica, tradizione e senso civico nel cuore del principale teatro reggino, e rafforzare il legame tra la comunità, le istituzioni e il patrimonio culturale della Città.

DiStretto d’Emozioni, il progetto che fa riscoprire l’anima autentica di Reggio Calabria suscitando emozioni, è l’iniziativa curata da GM Multiservizi SRLS in A.T.I. con EMMEDUE Group e programmata dal Settore Cultura e Turismo della Città di Reggio Calabria, con Responsabile Unico del Procedimento l’architetto Daniela Neri.

Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “METRO PLUS e Città Medie Sud 2021–2027” – FESR/FSE Plus – Priorità 7 Rigenerazione Urbana, progetto RC7.5.1.2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria” – Codice operazione RC7.5.1.2.C – Progresso Cultura”.

Per non perdere i tantissimi appuntamenti di DiStretto d’Emozioni basta seguire le info e le date sui canali social del progetto Facebook e Instagram.

Tutti gli eventi, si ricorda, sono gratuiti (è previsto solo il ticket d’ingresso standard per i siti culturali) con prenotazione consigliata all’indirizzo: distrettoculturalerc@gmail.com

DiStretto d’Emozioni continua a stupire, facendo riscoprire Reggio Calabria attraverso i suoi luoghi, le sue storie sia ai turisti che agli stessi reggini.

Dicembre offrirà ancora molte occasioni per vivere esperienze coinvolgenti immersi nella bellezza del patrimonio cittadino. Ma il cammino continuerà anche nel 2026, passo dopo passo, emozione dopo emozione.