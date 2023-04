A Reggio la consegna delle benemerenze del San Giorgio d’oro 2023

Sabato 22 aprile 2023 alle ore 10.00, nell’Aula del Consiglio Comunale di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, è in programma la cerimonia per il conferimento del San Giorgio d’oro 2023, in occasione della giornata dedicata a San Giorgio, Santo Patrono della Città. Alla cerimonia sarà presente il Sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti che conferirà le tradizionali benemerenze agli insigniti di quest’anno.

