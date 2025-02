A Reggio la presentazione del libro “Lo sguardo dei padri” della giornalista Ida Nucera

Sabato 15 febbraio 2025 alle ore 17.00 a Reggio Calabria presso il Seminario Arcivescovile via Pio XI n. 236, importante evento organizzato da Città del Sole edizioni, con la presentazione del libro Lo sguardo dei padri della giornalista Ida Nucera, alla presenza di importanti relatori che all’interno del libro hanno risposto alle domande dell’autrice intorno all’archetipo della figura paterna. Saranno presenti il prof. Domenico Minuto, padre GianCarlo Bregantini e madre Mirella Mujà, moderati dalla giornalista Maria Zema, che dialogheranno attorno alle domande: quanto del paterno hai introiettato, integrato o rifiutato? Quale il lascito di tuo padre? Di tutti i padri?

Lo sguardo dei padri è un libro con una struttura insolita per indagare l’arcano sentiero del rapporto padri figli, un’esperienza comune eppure così diversa, ma con innumerevoli squarci e spunti di riflessioni sulla figura paterna. Non è un discorso che riguarda solo l’autrice, ma noi tutti per cercare di comprendere tutto ciò che l’immaginario paterno suscita e rappresenta.