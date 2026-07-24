A Ricadi e Torre Marrana ritorna DRACMA con Capo Arte Teatro Festival, dal 4 al 30 agosto

Ricadi (VV) 24 luglio 2026 – Ritorna dopo 15 anni a Ricadi, Capo Arte Teatro, il festival che dal 4 al 30 agosto ospiterà spettacoli nazionali ed internazionali, appartenenti al panorama del teatro contemporaneo, della prosa, della danza contemporanea, del teatro di figura e del circo.

Il claim del festival, Morud’Amuri, non lascia spazio a dubbi: ogni performance, piece teatrale, spettacolo di danza, sarà incentrato sul tema dell’amore in tutte le sue sfaccettature, per raccontare drammi, legami, suggestioni visive, invidia e amori clandestini. Un insieme di linguaggi differenti per narrare le diverse facce dell’amore.

Cornice di Capo Arte sarà lo spazio teatrale, a due passi dalla Torre Marrana, situata su un promontorio a picco sul Mar Tirreno, all’interno della suggestiva area archeologica di Ricadi, che aprirà al pubblico una serie di spettacoli teatrali, site-specific, di danza e musica.

«𝐷𝑜𝑝𝑜 15 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝒕𝒐𝒓𝒏𝒊𝒂𝒎𝒐 𝑎 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑜 𝐴𝑟𝑡𝑒 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜, 𝑖𝑙 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑙 2009 𝑖𝑛𝑎𝑢𝑔𝑢𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙 2011 ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 b𝑒𝑙𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑖 𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑝𝑖ù 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒. 𝑻𝒐𝒓𝒏𝒊𝒂𝒎𝒐 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑡𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑖𝑡𝑖 𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑜 𝑉𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜» sono le parole di Andrea Naso di Dracma, direttore artistico del festival. «𝑻𝒐𝒓𝒏𝒊𝒂𝒎𝒐 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑖𝑚𝑖𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑ella Pro Loco di Capo Vaticano 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑜 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑐𝑜 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑛𝑒. 𝑻𝒐𝒓𝒏𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒍’𝑨𝑴𝑶𝑹𝑬, 𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒𝑟à 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜. 𝑻𝒐𝒓𝒏𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒄𝒐𝒍 𝑵𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝑨𝒎𝒐𝒓𝒆, 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 è 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑒. 𝑻𝒐𝒓𝒏𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒍’𝑨𝑴𝑶𝑹𝑬 𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒, 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖, 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜, 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑖ò 𝑐ℎ𝑒 è 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑙𝑜».

La programmazione si prospetta ricca ed interessante già a partire dalla prima data, quella del 4 agosto, che vedrà sulla scena “Clitennestra_InSite”, spettacolo site specific con Paolo Cutuli e un coro di 14 attori, per una produzione DRACMA.

Un allestimento site-specific al teatro di Torre Marrana, alle 21:30, dove 15 corpi muoiono d’amore e in cui il dramma antico della regina di Micene incontra la modernità, arrivando fino alle ossa.

Sicuramente dai toni più divertenti sarà “Groviglio o l’elogio delle piccole cose”, della Compagnia Circ’Hulon, di e con Lucia Pennini, Antoine Hulon, per una produzione Circ’Hulon, a ingresso gratuito, che si svolgerà nelle serate del 5 e 6 agosto alle 21:30 in Piazza Marconi. Una commedia burlesque per due clown e un musicista in cui la compagnia Circ’Hulon riflette, con umorismo e poesia, sul significato dell’essere e sul valore dei legami umani, in cui si fondono teatro, circo e musica.

Reduce della prima nazionale, andata in scena lo scorso 11 e 12 luglio al 60° Festival Teatrale di Borgio Verezzi, l’11 agosto arriva a Torre Marrana “Elettra 1944”, con Pamela Villoresi, Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa, Cristina Todaro e Giacomo Andrea Faroldi, testo e regia di Giancarlo Nicoletti, produzione Compagnia Altra Scena, L’Altro Teatro, Festival teatrale di Borgio Verezzi. Una riscrittura inedita dell’Orestea ambientata in un appartamento della Roma occupata dai nazisti, per uno spettacolo che mescola storia e mito spingendo a una riflessione intensa su giustizia, memoria e responsabilità individuale.

Dal teatro alla danza: domenica 16 agosto, sul palcoscenico del Teatro Marrana, “Tentazioni d’opera”- versione site specific, spettacolo di danza contemporanea con 8 danzatori-performer della Compagnia Create Danza, con la regia e le coreografie di Filippo Stabile, con Marianna Chiarelli , Alex Rambo Esposito, Elena Mandolito, Carola Puglisi, Filippo Stabile, Francesco Rodilosso, Greta Martucci, produzione Create Danza e Ramificazioni Festival. Uno spettacolo ispirato dai capolavori di Giuseppe Verdi e di Giacomo Puccini, in cui il linguaggio del corpo diventa voce, e trasforma l’opera lirica in una suggestiva narrazione visiva.

Torna in Calabria, sabato 22 agosto, Mario Perrotta, con il suo “Nel Blu”(omaggio a Domenico Modugno) con la collaborazione alla regia di Paola Roscioli, produzione Permar Compagnia Mario Perrotta, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale. Un racconto intimo su uno dei cantautori italiani più amati, che negli anni del boom economico cantava la felicità. Con Perrotta, sul palco i musicisti Vanni Crociani, Massimo Marches, e Giuseppe Franchellucci, che ne hanno curato anche gli arrangiamenti.

Uno spettacolo per bambini e bambine ma anche per grandi che non smettono di sognare, il 29 agosto arriva a Piazza San Nicolò, “Zampalesta e lo Zzicrapu”, spettacolo di teatro dei burattini a ingresso gratuito, di e con Angelo Gallo, regia Gaspare Nasuto, produzione Teatro della Libellula. Un viaggio attraverso il teatro di figura tradizionale, che esplora temi universali come l’amore, l’invidia e il coraggio, offrendo anche un’occasione di riflessione sulla Calabria e la sua cultura, ispirato a una leggenda calabrese.

La chiusura di Capo Arte Teatro Festival, domenica 30 agosto a Teatro Marrana, sarà affidata a “Le mille bolle blu”, monologo scritto dal giornalista Salvatore Rizzo, diretto e interpretato da Filippo Luna, produzione Nutrimenti Terrestri.

Una storia d’amore omosessuale, clandestina, nata nella Palermo degli anni Sessanta che va avanti, parallela ad una vita cosiddetta “normale”, per trent’anni.

Oltre all’arte, alla natura e al cielo stellato, sarà presente il food truck permanente di Tata’s, per aperitivi e cene prima e dopo gli eventi. Preziosa sarà anche la collaborazione con vari operatori economici del territorio, quali Il Porticello e Cromatica Sas.

Capo Arte Teatro è un progetto di DRACMA – Centro di Produzione teatrale, con la direzione artistica di Andrea Naso, organizzato da Pro Loco Capo Vaticano e in collaborazione con Associazione InUtile, food partner Tata’s, con il sostegno del Comune di Ricadi, Regione Calabria e MIC.

Biglietti on line su vivaticket.com o acquistabili presso il botteghino di Torre Marrana dalle ore 19:30