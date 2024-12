“A riveder le stelle” fa il pieno a piazza Italia con i primi due eventi

Due serate di autentica gioia, spensieratezza ed allegria hanno riempito Piazza Italia in occasione delle prime date di “A riveder le stelle”, gli eventi speciali che la Città Metropolitana ha organizzato, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà e del consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, nell’ambito di “Reggio Città Natale”, il cartellone delle iniziative messe in campo dal Comune per le festività natalizie.

Identità, tradizione e modernità hanno contraddistinto l’esibizione dei Kalavria, il celebre gruppo di musica etnica e popolare che, con le sue ballate folk e la grande abilità nel mescolare ritmi antichi e sonorità moderne, ha coinvolto il numeroso pubblico fino a tarda sera.

E’ stato un susseguirsi di canti e danze tipiche della cultura reggina e calabrese che hanno trasformato il cuore della città in un grandissimo palcoscenico in cui, ognuno, si è potuto cimentare coi passi della tarantella.

Gli organetti e i tamburelli, insieme ai più recenti e sofisticati strumenti musicali ed alla voce inconfondibile di Nino Stellittano, hanno fatto da colonna sonora ad una serata che rimarrà impressa nella memoria di molti.

Il secondo atto si è materializzato con le gag esilaranti del comico Santo Palumbo, noto per le sue apparizioni al format tv di Zelig, accompagnato per l’occasione da un’altra storica e intramontabile band della provincia reggina: i Quartaumentata.

Anche in questo caso, Piazza Italia ha ribollito di entusiasmo, divertimento e partecipazione. Uno spettacolo davvero unico nel suo genere che ha segnato l’avvio in scioltezza delle iniziative promosse dalla Città Metropolitana per un Natale all’insegna dell’allegria e del forte senso di comunità.

Così, la simpatia di Santo Palumbo si è perfettamente accostata alle atmosfere ed ai ritmi della World music dell’iconico gruppo di musicisti che riescono a mixare l’uso accurato della lingua italiana ad un altrettanto efficace e preciso dialetto calabrese.

Più spirituali, intimisti e sempre coinvolgenti si annunciano i concerti di venerdì 20 e sabato 21 dicembre, quando sul palco di Piazza Italia saliranno i “Non solo Gospel” ed i “Negro spirituals e Gospel”.

Un’occasione per calarsi in tutto e per tutto nell’anima del Natale con canti che rievocano le splendide peculiarità di Harlem, il melting pot di Manhattan.

Il sipario tornerà ad aprirsi, poi, venerdì 27 dicembre con la Nuova orchestra Italiana e l’apertura affidata all’artista reggino Michele Bruzzese.

Si chiude sabato 28 dicembre con il gran finale di Dolcenera, preceduta dall’esibizione del cantautore reggino Lio.