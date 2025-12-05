A Rizziconi si accende il Natale: sabato 7 dicembre i Mercatini di Contrada Spina

RIZZICONI – L’atmosfera delle feste arriva anche nella Piana di Gioia Tauro: Contrada Spina, nel comune di Rizziconi, si prepara a celebrare l’inizio del periodo natalizio con un appuntamento molto atteso dalla comunità. Sabato 7 dicembre 2025, l’Associazione San Rocco organizza infatti un pomeriggio all’insegna della semplicità, della tradizione e della magia del Natale.

Il programma prenderà il via alle 15.00 con l’accensione delle luci e la benedizione inaugurale, gesto simbolico che aprirà ufficialmente la festa e darà il tono all’intero pomeriggio. La manifestazione sarà arricchita dalla presenza di ospiti speciali: la Renna, Olaf e altri personaggi del mondo natalizio, pronti a divertire e coinvolgere soprattutto i più piccoli.

Tra i momenti più attesi figura l’immancabile zeppolata, che diffonderà il profumo della tradizione e offrirà un’occasione di convivialità per tutti i partecipanti. Grande attenzione resta dedicata ai bambini, invitati a portare una decorazione, un disegno o un piccolo pensiero per addobbare l’albero della contrada. Un gesto semplice ma significativo, che rende i più giovani veri protagonisti della festa.

Gli organizzatori annunciano inoltre altre sorprese che accompagneranno il pomeriggio, pensate per creare un clima di gioia e condivisione in una delle zone più vive e partecipi del territorio rizziconese.

L’Associazione San Rocco, promotrice dell’iniziativa, coglie l’occasione per rivolgere alla comunità gli auguri di un felice Natale e di un sereno anno nuovo, rinnovando l’invito a partecipare numerosi alla giornata del 7 dicembre.