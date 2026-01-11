Cosenza
A Rogliano la cultura prende vita: Mio Novecento in Vicolo Annunciata
di Nicoletta Toselli
A Rogliano esiste un luogo in cui la cultura non si limita a essere ospitata, ma prende forma, si racconta e si diffonde. Un posto intimo e suggestivo, capace di trasformarsi in spazio vivo di incontro, dialogo e memoria condivisa.
È in questo contesto che domenica 18 gennaio, alle ore 18:00, si terrà la presentazione di Mio Novecento, di Roberta Sicolo, presidente dell’Accademia Mediterranea delle Lettere, delle Arti e delle Scienze, presso Vicolo Annunciata.
Un appuntamento che si inserisce in un percorso culturale attento e curato, reso possibile grazie all’invito e all’accoglienza di Adriana Castellotti e Marilù Pallone, alle quali va un sentito ringraziamento.
Un’occasione per vivere la cultura nella sua dimensione più autentica: quella che nasce dai luoghi, dalle persone e dalla voglia di condividere storie, visioni e identità. Un momento da vivere, prima ancora che da raccontare.