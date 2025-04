A Rovaglioso arriva la Big Bench: Palmi celebra il paesaggio con una panchina gigante e un crowdfunding per sognatori

“Un sogno che prende forma, un invito a rallentare, a guardare il mondo da un’altra prospettiva.” Così, con parole semplici ma cariche di visione, i promotori presentano l’arrivo della prima Big Bench a Palmi. Ma questa non è una panchina qualsiasi. È la prima della Provincia di Reggio Calabria inserita nel circuito ufficiale del Big Bench Community Project (BBCP), destinata ad entrare nel sito ufficiale del progetto, nell’app TabUi e persino nel portale del Ministero del Turismo. Un segno concreto di bellezza, comunità e identità.

A promuovere l’iniziativa è l’Associazione Mbuttaturi – Corporazione dei Marinai, custode di memoria, radici e amore per il territorio. L’obiettivo? Valorizzare Rovaglioso, uno dei luoghi più affascinanti della costa calabrese, e celebrare il paesaggio mozzafiato che vi si distende davanti, tra promontori, mito e Mediterraneo.

L’appuntamento è per sabato 26 aprile, alle 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Palmi, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione. Sarà il momento per scoprire i dettagli del progetto e soprattutto per lanciare ufficialmente il crowdfunding, tappa cruciale per poter realizzare la panchina gigante nel rispetto dei criteri stabiliti dalla fondazione internazionale BBCP. Partecipare alla raccolta fondi non sarà solo un atto concreto: sarà un gesto d’appartenenza.

“Una panchina gigante non è solo un oggetto fuori scala: è un simbolo. È il desiderio di lasciare un segno bello, duraturo, visibile. È un modo per dire: questo è il nostro posto, e vogliamo condividerlo con il mondo”, affermano i promotori.

Il progetto si inserisce nel più ampio Big Bench Community Project, fondato nel 2010 dal designer americano Chris Bangle, oggi cittadino di Clavesana, nelle Langhe. La sua visione, portata avanti insieme alla moglie Catherine e a un team di designer, è chiara: creare un circuito internazionale che valorizzi il territorio attraverso installazioni artistiche dal forte impatto emotivo e turistico. Ogni Big Bench è pensata per essere un inno al paesaggio e un atto di sostegno alle comunità locali.

Il design, protetto da copyright, viene concesso gratuitamente a condizione che vengano rispettati tutti gli elementi che incarnano la filosofia del progetto: rispetto del luogo, partecipazione collettiva e promozione delle eccellenze artigiane locali.

In questo percorso rientra anche l’app TabUi, piattaforma nata nelle Langhe da un’intuizione di Giorgio Proglio, che raccoglie in modo intuitivo informazioni sul turismo di prossimità, percorsi, ristorazione e cultura. “È una piattaforma molto semplice, a tratti anche di una semplicita disarmante, ma credo che sia proprio questo che la rende così unica”, spiega il CEO, sottolineando l’impegno a offrire esperienze autentiche, dalla trattoria di paese al panorama più nascosto.

E così Palmi si prepara a entrare in questa rete internazionale con orgoglio e consapevolezza. La Big Bench di Rovaglioso sarà più di una seduta panoramica: sarà un invito a fermarsi, a respirare, a condividere. Un atto d’amore verso la terra, da realizzare insieme.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, istituzioni, associazioni, stampa e sognatori di ogni età. Sabato si sogna, ma si costruisce anche. Insieme.

Deborah Serratore