A San Ferdinando i laboratori contro la fuga dei giovani, l’associazione Città della Piana pronta al sostegno

Proficuo incontro di verifica tra il sindaco Gianluca Gaetano e il presidente dell’associazione “Città della Piana”, Armando Foci, per fare il punto sull’attuazione del Protocollo con cui l’Ente ha aderito, nel dicembre scorso, all’organismo che promuove una politica comprensoriale tra le istituzioni del territorio.

Il sindaco Gaetano, prendendo atto con soddisfazione della nuova campagna di adesioni che in queste settimane vede impegnata l’associazione, ha elogiato «il lavoro fin qui svolto dai componenti di Città della Piana, raro esempio nel panorama locale di un società civile capace di rispondere punto per punto alle esigenze della nostra area, coniugando conoscenze tecniche, capillarità nella rappresentanza e visione strategica».

Il presidente Foci, che ha partecipato all’incontro con Enzo Mileto, Nicola Marazzita, Mario Lucia, alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Enzo Stilo, dopo aver ricordato le diverse iniziative pubbliche che hanno visto impegnato il Comune al fianco dell’associazione ha definito coerente con gli obiettivi del sodalizio la nascita, presso la sede sanferdinandese dell’ITS MASK, dei laboratori “model factory” che saranno presentati a ottobre, realizzati con un investimento 2.400.000 euro.

«Si tratta ha dichiarato il presidente Foci di una risposta moderna ed efficiente alla necessità che la Piana ha di far incontrare in maniera più spedita e trasparente la domanda e l’offerta di lavoro.

Siamo felici di registrare le adesioni dei Comuni a questa piattaforma comune in un territorio dalle vaste possibilità che necessita di relazioni stabili e proficue al suo interno e osserviamo con vivo compiacimento il realizzarsi di iniziative concrete e la vivacità delle idee e dei programmi.

San Ferdinando sta dando un grande contributo in tal senso e sono certo che grazie alla condivisione e alla cooperazione possa diventare uno territori maggiormente attrattivi in Calabria».

Incentrata sui tempi dello sviluppo la discussione, quindi, con il sindaco Gaetano che dopo aver riconosciuto i meriti dell’associazione rispetto alla richiesta di adeguamento dell’offerta sanitaria e di attivazione della diga sul Metramo, ha rappresentato gli sviluppi di un recente incontro che ha avuto sempre nel municipio sanferdinandese con il commissario straordinario di Arsai, l’Agenzia regionale per le aree industriali, Sergio Riitano.

«Vogliamo fare di San Ferdinando un ecosistema attrattivo di investimenti in grado di approfittare della vicinanza al Porto e una fucina di opportunità per arrestare la fuga dei giovani calabresi ha detto il sindaco Gaetano ecco perchè con convinzione abbiamo spinto e spingiamo affinchè si realizzi il sogno di una città unica, l’avvento di una visione comune tra i sindaci.

Penso inoltre che in una logica di sistema e di specializzazione, ogni comunità debba approfittare della conurbazione spinta che esiste tra i centri della Piana e vedere ampliata la gamma di servizi a disposizione: in questo senso, San Ferdinando per dimensioni e geografia, lo vogliamo far considerare come l’hub ideale per quella implementazione delle professioni legate al Porto e al Polo Logistico che l’Autorità di Sistema Portuale ha in programma, incrementando il capitale di conoscenze dei nostri giovani e offrendo agli investitori supporto strutturale, qualificato capitale umano, un ecosistema di competenze e sistemi di attivazione imprenditoriale grazie anche a un ITS che non a caso è sostenuto direttamente da Confindustria Reggio Calabria».